Lidé v Třebíči, kteří odebírají tepelnou energii z tamních tepláren na biomasu, se pro příští rok nemusejí obávat žádného drastického nárůstu cen.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Zatímco nyní platí necelých 750 korun za gigajoule včetně daně z přidané hodnoty, v roce 2024 to bude jen o třináct korun více. Průměrný byt 3+1 spotřebuje ročně asi 25 gigajoulů – letos jeho obyvatelé v Třebíči proto zaplatili 18 728 korun, za rok to bude o 340 korun více. Vyplývá to z údajů, které Deníku poskytla Třebíčská tepelná společnost (TTS energo).

Jak bude o víkendu na Třebíčsku? Napadne sníh, bude pokračovat mrazivé počasí

Letošní výkyvy byly způsobeny energetickou krizí. Třebíč v tomto ale byla výjimkou. „Letos v říjnu jsme přistoupili ke snížení kalkulované ceny tepelné energie. Důvodem bylo nezatěžovat naše zákazníky placením vyšších záloh, když už díky úspoře nákladů bylo patrné, že vyúčtovací cena nedosáhne ceny předběžné,“ zhodnotil letošní rok ředitel TTS energo Richard Horký mladší.

Srovnání cen pro rok 2024

Třebíč – 762,7 Kč/GJ

Pelhřimov – 861,3 Kč/GJ

Nové Město na Moravě – 998,8 Kč/GJ

Blansko – 1098,4 Kč/GJ

Havlíčkův Brod – 1138,0 Kč/GJ

Brno – 1199,0 Kč/GJ

Chotěboř – 1265,0 Kč/GJ

Znojmo – 1290,0 Kč/GJ

Jihlava – 1310,0 Kč/GJ

Všechny ceny jsou včetně DPH a platí ke 28. listopadu 2023. Zdroj: TTS energo

Mohlo by vás zajímat: Ulicemi Třebíče opět jezdí vánoční autobus

Zdroj: Deník/Milan Krčmář