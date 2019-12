Třebíč – Letos se v Třebíči opravovala silnice od gymnázia až po zatáčku ve Velkomeziříčské, příští rok se v tomto místě naváže a bude se pokračovat po křižovatku u Hotelu Atom. Dále se bude dělat nový povrch v ulici Samešova od PC Helpu včetně kruhového objezdu až po hranu ulice Rafaelova.

Opravená Jungmannova ulice v Třebíči. | Foto: Město Třebíč

Opravovat se bude i ulice Brněnská od nového kruhového objezdu po Lidl. Jako poslední je v tomto balíku prací zahrnuta ulice Soukopova, souběžná s Karlovým náměstím. Dohromady to bude stát odhadem 10 milionů korun. Stroje ulice obsadí v první polovině roku, jakmile se rozjede stavební sezona. „Předpokládám, že se to bude dělat podobně jako letos. To znamená jeden víkend odfrézování, druhý víkend položení asfaltu,“ přiblížil třebíčský starosta Pavel Pacal. Připomeňme, že ve stejné době začne za úplné uzavírky zásadní rekonstrukce ulice Táborská.