Pivovar Gajdoš slaví letos deset let existence. „Kamarád mi pivovar postavil, já se začal učit vařit pivo. Učím se pořád. Když se učíte na cizím, nenaučíte se nic, ale ve vlastním je to jiná. Jakmile zkazíte tank piva za čtyřicet tisíc, budete se hodně snažit, aby se to neopakovalo,“ konstatuje pivovarník s tím, že pro tuhle práci je nejdůležitější pokora a skromnost.

FOTO: Pochoutky z brambor přilákaly na staré koupaliště v Okříškách tisíce lidí

Specialitou pivovaru Gajdoš je višňové pivo. Má zvláštní chuť a rozhodně nezalepí pusu. „Recept je můj vlastní a ten neprozradím. Už mě několikrát kontaktovaly velké pivovary a chtěly moji recepturu koupit. Dokonce mi někdo převracel před pivovarem popelnice a zkoumal, jestli tam nejsou zbytky, aby se z nich dalo poznat složení. Nic nedám,“ říká Ivan Gajdoš.

K muzice se už nevrátí, byť byl muzikant úspěšný. „Hrál jsem s taneční kapelou doma i v cizině, ale výroba piva mi zabere pětadvacet hodin denně,“ vysvětluje. S jeho originálním pivem se mohli milovníci zlatého moku seznámit například na pacovské pouti.