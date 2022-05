Libuše Dvořáková chodí kolem té budovy v centru Třebíče každý den. A každý den nad ní kroutí hlavou. „Je hrozné, jak to tady vypadá. Ten barák je přitom celkem nový. Pamatuji si, jak ho otevírali. Bylo to někdy v polovině devadesátých let a byla kolem toho velká sláva. Dokonce se odpaloval i ohňostroj,“ zavzpomínala Dvořáková.

Obchodní dům Delvita v Třebíči



* Architektonicky poměrně zajímavý objekt pochází z poloviny 90. let minulého století. * Na jeho místě dříve bývala parkovací plocha, která vznikla po zbourání kina Sušil.

* Společnost Delhaize, která Delvitu provozovala, v Československu a České republice působila v letech 1991 až 2007. * Následně její budovy získala společnost REWE, která vlastní značky Penny a Billa.

* Billa v někdejší Delvitě sídlila do roku 2014. Pak musela zavřít.

* Podle někdejšího třebíčského radního Pavla Heřmana se tak prý stalo po nátlaku hygieny.

* Billa má v Třebíči ještě jeden supermarket – na ulici Marie Majerové.

Řeč je o chátrajícím obchodním domě vedle hlavní budovy České pošty. Stojí na ulici Smila Osovského a v době, o které Dvořáková mluví, patřil belgické značce Delhaize provozující síť supermarketů Delvita. „Nakupovalo se tam parádně. Moc ráda vzpomínám na jejich salámy, ty byly výborné. A také tam byla spousta prostoru. Mám pocit, že v dnešních supermarketech jsou uličky mnohem užší. A hlavně umístění přímo v centru bylo skvělé. Takový obchod tam zkrátka teď chybí,“ posteskla si dále důchodkyně.

Delvita z České republiky odešla v roce 2007 a do objektu se nastěhoval supermarket Billa. Ten ji ale po sedmi letech opustil. S ním odešly i menší obchody v patře a budova začala chátrat. Nyní se ale zdá, že se blýská na lepší časy.

Rozsáhlý komplex patří holdingu JTH, jehož odnož JTH Třebíč, s. r. o. jej hodlá zrekonstruovat. Mluvčí Radka Metz však příliš podrobností prozradit nechtěla. Přesto informace o rekonstrukci potvrdila. „Společnost JTH Třebíč dokončuje projektovou dokumentaci opravy bývalého obchodního domu v Třebíči. V něm supermarket Billa plánuje znovuotevření prodejny,“ uvedla mluvčí.

Částečné informace o rekonstrukci mají na třebíčské radnici. „Podle zpráv, které máme od majitele, by v přízemí kromě supermarketu Billa měl být i obchod s drogerií. V prvním patře prý budou obchody a úplně nahoře by snad měly vzniknout byty,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Třebíč se o tento obchodní dům zajímá i z jiného důvodu. V centru města je velmi problematické zaparkovat. A to zvláště teď, kdy se revitalizuje Karlovo náměstí. Město si proto pronajímá parkoviště za obchodním domem a také v jeho horní části. Navíc hned vedle něj stojí budova pošty. Před ní dříve bývalo několik parkovacích míst, ta však nyní zmizela. „Pokud to bude alespoň trochu možné, chtěli bychom si parkoviště dál pronajímat, aby bylo veřejnosti přístupné i nadále. A pokud bude tedy ve spodní části opravdu obchodní dům, pak by zde mělo být i veřejné parkoviště. Tudíž si myslím, že by ho mohli využívat i návštěvníci pošty,“ zamyslel se starosta.

Přesný termín znovuotevření Billy zatím není znám. Mluvčí společnosti Billa Dana Bratánková ani po opakovaných žádostech o vyjádření nereagovala.