Dříve si tam lidé chodili pro balíky, nyní do těch míst zamíří pro sladkosti. Bývalá pobočka České pošty v třebíčské Demlově ulici najde nové využití coby cukrářská výrobna. „Prostory jsem již převzala od bytového družstva, které je vlastní. Přes léto tam proběhnou úpravy, v září bych chtěla otevřít,“ informovala Jitka Julie Irovská.

Ta se specializuje například na francouzské zákusky, připravuje ale i dorty. Podle ní nebude bývalá pošta typickou cukrárnou, byť kávu i zákusek si přímo na místě budou moci návštěvníci také koupit. Spíše se však bude jednat o místo, kde sladkosti vznikají a kde si je lidé budou moci objednat. „Lidé přijdou a uvidí mě při práci, jak zákusky vyrábím. Ta výrobna bude prvořadá. Kvůli tomu ty prostory i upravíme. Vzadu bude kuchyňský ostrůvek, přičemž odstraníme tu velkou příčku, která celou místnost přepažuje. Potřebuji, aby tam vznikl velký prostor,“ vysvětlila Irovská.

Pošta svůj provoz skončila v polovině loňského roku. Dříve obsluhovala sídliště Horka-Domky, odkud pochází i Irovská. „Mně se ty prostory moc líbí. A v Domcích to mám hrozně ráda. Hned vedle té pošty jsem chodila do školky,“ podotkla s úsměvem cukrářka, která si pochvaluje, že přímo před provozovnou bude mít i parkoviště. „Je to samozřejmě výhoda. Každý ke mně bude moct přijet autem a nebude muset cukroví či dorty nosit daleko,“ dodala Irovská.

