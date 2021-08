Téměř po jedenácti letech chtějí postavit nový bytový dům v Třebíči. Vzniknout by měl podle plánů radních v Modřínové ulici. „Jde o šestipodlažní budovu, kde by bylo pětadvacet bytů, které budou určené na sociální bydlení,“ uvedl starosta města Pavel Pacal. „Čtrnáct z nich bude startovacích, tedy určených pro mladé. Zbývající budou sociální, případně pro lékaře,“ doplnil místostarosta Vladimír Malý.

Dělníci se pustí do práce na jaře příštího roku, hotovo by pak mělo být do konce října roku 2023. „Odhadované náklady na stavbu jsou okolo třiašedesáti milionů korun, z toho máme příslib na dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje zhruba padesát procent výdajů,“ nastínil starosta.

Podle jeho slov je hlad po bydlení neustále velký. To potvrzuje i jedna z obyvatelek Třebíče Barbora Svobodová. „S přítelem jsme nedávno hledali nějaký byt, kde bychom spolu mohli začít žít. Často se nám ale stávalo, že nás majitelé odmítli, protože jsme mladí i přesto, že s partnerem máme oba stabilní příjem. Takže pokud chce město postavit startovací byty pro mladé, já to jenom vítám,“ komentovala Svobodová.

V Třebíči jsou navíc znovu k mání některé pozemky v lokalitě Za Poliklinikou. „Před časem jsme tyto parcely prodávali v elektronické aukci. Čtyři zájemci ale nezaplatili kupní cenu. Vyúčtovali jsme jim smluvní pokutu a zmíněné čtyři pozemky jdou znovu do aukce, kde budou nabídnuty k prodeji,“ vysvětil Pacal.

Po desetileté pauza začali s přípravou nových parcel i v nedalekých Jaroměřicích nad Rokytnou, konkrétně v lokalitě Ohrazenická. „Jsme ve fázi, kdy máme vybrané zhotovitele na infrastrukturu. Počítáme, že by mohla být hotová do jara, pak chceme začít s prodejem pozemků pomocí elektronické aukce. Je tam okolo dvanácti parcel pro rodinné domy,“ nastínil starosta Jaroměřic Karel Müller.

Do budoucna připravují Jaroměřičtí i další místa, tentokrát na opačném konce města, směrem na Třebíč, za dopravním terminálem. „Jde o okolí Cigánkovy ulice, momentálně tam vykupujeme pozemky a postupně tam chceme vytvořit další stavební parcely,“ potvrdil starosta Müller.