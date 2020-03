„Během krátké doby naši kantoři dokázali zvládnout zorganizovat výuku on-line. Tento styl učení obecně vnímám jako největší revoluci od dob Marie Terezie, která zavedla školní docházku před 250 lety,“ zdůrazňuje Lenka Havlíková, ředitelka VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč.

Prodleva? Svět se nezboří

V základní škole Havlíčkova v Moravských Budějovicích učitelé respektují pravidlo práce z domů, mají počítače. „Rozhodli jsme se, že budeme pouze opakovat učivo letošního ročníku v předmětech čeština, matematika, angličtina, jak by se stejně dělo v červnu. Jde o zásadní předměty. Ostatní se pak dožene, svět se nezboří, když bude nějaká prodleva,“ je přesvědčený ředitel školy František Dostál. „Aspoň se pak kantoři zaměří jen na to nejpodstatnější z látky,“ podotkl.

Učitelé dětem jednou týdně posílají elektronicky zadání učiva, žáci ho vyplní a odešlou zase elektronicky zpět. „Necháváme to na dobrovolnosti, protože jsme spádová škola v části kraje, kde jsou vesnice s občas špatným signálem. Ne každá rodina má k dispozici dokonalou techniku a je plně počítačově gramotná. Stejně se to ani nedá kontrolovat. Z toho vycházíme,“ poznamenal ředitel.

Učitelé na žáky netlačí. „Neprudí je s termíny. Kdo chce, může si ostatní předměty dostudovávat průběžně na odkazech, které jsou na webových stránkách školy. Ani neděláme videokonference, u učiva základní školy a v podmínkách, jak jsem je popsal, nám to připadá zbytečné,“ dodal s nadhledem Dostál.

Chybí školní kolektiv

Žákyni šesté třídy zde má Miroslava Bendová z Budějovic. „Zvládáme učivo doma úplně v pohodě, zdá se mi, že to podstatné už stejně bylo skoro probrané. U dcery si všímám, že jí chybí školní kolektiv. Že jí izolace doma nedělá dobře. Kdybychom neměli psa a nechodili s ním ven, nevím, nevím,“ říká. Myslí si, že školáci teď otevřou oči a zjistí, jak je školní docházka v mnoha ohledech dobrá.

Další dítě má na třebíčském gymnáziu. „A tam dělají hodně, dostávají velké množství učiva, výrazně s kantory spolupracují. Ale je to logicky dáno typem školy a přípravou na vysokou. Tam to jinak nejde,“ dodala.

Někdy má černo před očima

Na třebíčské gymnázium chodí i Martin z jedné obce poblíž města. Potvrdil slova Miroslavy Bendové. Doma se rozhodně v době koronavirové krize nenudí. „Naše vyučování máme v této nelehké situaci organizované přes internet přes mezi sebou vzájemně propojené programy. Každý z nich umí něco jiného - například vytvořit virtuální třídu, zápisníky, nahrávat výukové materiály a mnoho dalšího. Mou přítomnost v hodině učitelé zapisují na základě toho, že odevzdávám práci zadanou na doma,“ říká student. Kdo do stanoveného termínu nesplní povinnosti, má neomluvenou hodinu.

Protože si všichni na nový systém teprve zvykají, na testy ještě nepřišla řada. „Chápu, že musíme stačit normálnímu režimu, ale je toho opravdu moc, když mi všichni učitelé zadají každý den spousty práce na další hodinu a do toho ještě chtějí, abych se naučil k danému tématu všechnu teorii. Někdy se mi dělá před očima černo,“ přiznává. Stíhá jen úkoly na vypracování, teorii, kterou k nim nepotřebuje, odkládá na neurčito. „Na škole dělám s přestávkami celý den, od rána do večera. Jsem rád, když si můžu jít zacvičit nebo zaběhat ven. Naštěstí je tento systém jen krátkodobý, protože už teď je to obrovský nátlak a stres jak na žáky, tak na učitele,“ poznamenal.

Když je sboru 50+

Lenka Havlíková, ředitelka veterinární, zemědělské a zdravotnické střední a vyšší školy v Třebíči své kolegy kantory pouze chválí. „Protože věkový průměr pedagogického sboru je 50 plus, spíš 60 let. Nové technologie nejsou úplně jejich koníčkem. Hrdinně dotahují žáky, kteří měli obrovský technologický náskok,“ říká.

Výuka na této škole probíhá v reálném čase pomocí on-line nástrojů. Stačí k ní chytrý telefon, pokud někdo nemá k dispozici počítač či tablet. Studenti s kantory chatují, dělají se audio a videokonference. Testy jsou prostřednictvím formulářů. Učitelé natáčejí různá informační videa.

Dopoledne škola, odpoledne farma

„Máme zpětnou vazbu od žáků, kteří vítají, že jsou v třídním kolektivu v době, kdy je škola zavřená. Denní rozvrh je zkrácený na polovinu. Odpoledne totiž řada z nich vykonává dobrovolnickou činnost například v domovech pro seniory, v nemocnicích, mnozí pracují na farmách,“ popsala situaci ředitelka. Dokonce má úsměvnou odezvu. „Jeden student zvládal sbírat kámen na poli a u toho komunikovat se spolužáky i učitelem při on-line výuce a vypracovávat rovnou úkoly. Vím, že není moc pozitivních zpráv, ale hluboce smekám před učiteli i žáky. Jsou skvělí,“ vzkázala jim.