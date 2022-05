Zmiji zde viděl Josef Svoboda, který na sídlišti bydlí od devadesátých let minulého století. Tedy od dob, kdy se „Kopce“ začaly stavět. „Šel jsem tudy s manželkou. Zmije ležela přímo před námi na chodníku. Měřila tak čtyřicet centimetrů, takže to ještě bylo mládě. A když je tady mládě, je tady i stará. Vím, že zmije neslyší, ale reaguje na chvění. A tak jsem pořádně dupl. Hned zajela tady pod to chrastí,“ ukazuje Svoboda.

Znepokojený muž se obrátil na město, aby situaci zkusilo nějak řešit. „Chtěl jsem, aby to tu vykáceli. Zmije by pak neměly klid. Na stráni roste náletový akát. Ten by podle mě mohly nahradit třeba dvě hrušky, aby to bylo čisté. A každý rok dvakrát posekat. Pak by se tady ty zmije nedržely,“ uvádí Svoboda s tím, že v okolních domech bydlí mladé rodiny s dětmi.

Rodiče podle něj přitom nemají tušení, že by zde zmije mohly být. „Aspoň nějakou varovnou cedulku kdyby sem město dalo. Na radnici mi ale řekli, ať si ji udělám sám. Jenže když to napíšu na počítači a dám do nějakého igelitu, je to druhý den stržené,“ krčí rameny Svoboda.

Město se jeho žádostí zabývalo. Podle mluvčí Irini Martakidisové by ale pracovníci z životního prostředí potřebovali fotografii daného hada. Chtějí si být jistí. „Výskyt zmijí na Třebíčsku je poměrně vzácným jevem. Rozhodně nevylučujeme, že by se na uvedeném místě mohla vyskytnout zmije obecná. Mnohem pravděpodobnější je ale výskyt některého z druhů užovek. Abychom mohli přesně identifikovat hada, bylo by vhodné, kdyby nám autor podnětu mohl zaslat i jeho fotografii,“ vysvětluje mluvčí.

Podle Martakidisové se o instalaci výstražné cedule neuvažuje. „Umístění navrhované cedule v místě výskytu jakéhokoliv chráněného druhu považujeme za poměrně nešťastné. A to ať už se jedná o rostlinu či živočicha. Tím, že na ně upozorníme, totiž současně ohrožujeme jejich vlastní existenci. Proto tyto cedule v podobných případech město neumísťuje,“ doplňuje Martakidisová.

Nedaleko stráně, kde se zmije měla objevit, bydlí i Jitka Kubalová. Má malou dcerku, ale stráň by přesto nechala v současném stavu. „Chodíme tudy denně. Zmiji jsme tu nikdy neviděli, ale já bych to stejně nekácela. Člověk zkrátka musí dávat pozor. A to i děti. Nepřeji si, aby se jim stalo něco špatného, ale když se poseká volná plocha, tak vyschne. Buďme rádi aspoň za tenhle nálet,“ myslí si Kubalová.

Její dcerka ví, že se na hady nesahá. A zmiji pozná. „Má na zádech klikyháky,“ potvrzuje své znalosti holčička.

