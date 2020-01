V obou obdobích podle záznamu zachvátily mrazy celou střední Evropu a zapříčinily velké škody. Zima byla tehdy tuhá a dlouhá. „Ještě v noci ze 17. na 18. března napadla asi deseticentimetrová vrstva vlhkého sněhu, který držel čtyři dny. Celý duben velmi chladný s ranními teplotami pod bodem mrazu. Ještě dne 26. dubna ráno ležel sníh,“ uvádí záznam z Krnčic.

Mráz v roce 1985 zapsal i kronikář ve třicet kilometrů vzdálených Štěměchách. „Zima to byla tak jak se patří. Napadlo dostatek sněhu, mrzlo od počátku prosince až do konce února, slaběji ještě do poloviny března. Největší mrazy byly zaznamenány v naší obci 12. února, kdy bylo v některých částech obce až mínus 25 stupňů Celsia.“

Hrozba blackoutu v roce 1985

V lednu i v únoru roku 1985, přesně to bylo 7. až 12. ledna a následně ještě 11. až 13. února, v tehdejším Československu hrozil kvůli silným mrazům totální výpadek dodávek elektřiny, dnes označovaný blackout. Kvůli extrémnímu chladu, kdy teploměry klesaly pod minus 25 stupňů, bylo obtížné nejen elektřinu dostat ke spotřebitelům, ale i vyrobit. Elektrické vedení především na severu země namrzalo, provoz dalších uhelných elektráren ochromily mimo jiné potíže se zamrzáním přívodů chladicí vody. Řadě zákazníků včetně domácností tak musely být řízeně omezovány dodávky. V dukovanské elektrárně tou dobou teprve připravovali první blok ke spuštění a podle pamětníků vše zvládali i v období tuhé zimy bez výraznějších potíží.