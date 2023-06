Před podpisem smlouvy o vystoupení dodala pořadateli podle svých slov přesný popis show i video z vystoupení a upozornila je, že není vhodné po děti.

Striptýz na slavnostech vína v Třebíči: sledovaly ho i děti, případ řeší policie

Při prvním vystoupení bylo vše v pořádku. Žádné děti u pódia nebyly. Před druhým vystoupením se však situace změnila. Sama byla podle překvapená z tak velké účasti dětí na akci, kde se konzumuje alkohol. „Moderátorka před druhým vystoupením upozorňovala, že jde o vystoupení pro dospělé a není vhodné pro děti. Rodiče si děti ale neodvedli. Celá situace pro mě byla značně nekomfortní. Byla jsem pod tlakem okolností,“ poznamenala burleska s odkazem na smlouvu. „Za zrušené vystoupení bych se vystavila hrozbě smluvního penále. A šlo mi také o zachování profesionality a odvedení práce, za kterou jsem dostala zaplaceno,“ dodala Elektra Show.

Poté, co se po zveřejnění videa na sociálních sítích strhla doslova bouře, by se zachovala jinak a vystoupení by odmítla udělat. „Burleska má mnoho užitečných společenských benefitů a podporuje zdravý vztah k sexualitě a tělu různých velikostí, ale vždy je a bude zábavou pro dospělé, protože prvky striptýzu k ní neodmyslitelně patří,“ uzavřela téma tanečnice. Příště si prý hodně rozmyslí, na jakou akci kývne.