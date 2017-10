Budova vlakového nádraží v Budějovicích je zavřená, vítr strhl část střechy

Moravské Budějovice - Nedělní vichřice se významně dotkla Moravských Budějovic.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

"Asistovali jsme u několika případů. Nejvýraznější se stal v prostoru vlakového nádraží, kde vichr strhl půlku střechy," uvedla Hana Nixová, zástupkyně vedoucího strážníků tamní městské policie.

Podle jejích slov strážníci prostor kolem výpravní budovy na nádraží zapáskovali. "Do středy se to bude opravovat a je zákaz vstupu do objektu. Nejdou tam tedy ani koupit lístky na vlak," doplnila Nixová.

V Budějovicích strážníci ještě asistovali hasičův v době, kdy se uvolnila plechová střecha na mateřské školce v Šafaříkově ulici. Hasičům se plechovou krytinu podařilo nakonec přichytit, aby neulétla. "A v areálu nízkoprahového zařízení Střed ponechali venku velkou trampolínu. Té se bohužel ulétnout podařilo," dodala Nixová.