Značné překvapení vyvolalo náhlé rozhodnutí Evy Vaňkové, ředitelky Základní umělecké školy Třebíč, aby pedagogové do konce školního roku vyklidili budovu Resonance v Soukopově ulici. Vše se má prý přestěhovat do kulturního domu Fórum, kde ZUŠ Třebíč sídlí, a několika místností v přilehlé Pasáži. „Překvapilo mě to. A vypadá to, že se historie opakuje. Před asi dvanácti lety se řešilo to samé, tehdy jsem byla ještě holka. Moje kamarádka do Resonance tehdy chodila a úplně to obrečela,“ připomněla Alena Slabá z Třebíče.

Šok pro žáky a učitele. Základní umělecká škola Třebíč opouští budovu Resonance

Resonanci, tedy alespoň budovu, se tenkrát pro žáky i učitele podařilo zachránit. Jen se tehdy sloužila tehdejší ZUŠ Resonance s třebíčskou „zuškou“, jinak zůstalo vše víceméně při starém. I přesto tento krok vyvolal mezi Třebíčany značné pobouření. „Vím, že se tehdy i podepisovala nějaká petice. Lidé byli na Resonanci zvyklí. Podle mě je ten barák pro školu ideální. Netuším, k čemu jinému by měl vlastně sloužit,“ zamyslela se Slabá.

A jak to tak vypadá, zatím o tom nemají příliš jasno ani na radnici. ZUŠ Třebíč je totiž zřizována městem, a o osudu budovy Resonance tak rozhodnou zastupitelé. Ale ani mezi nejvyšším vedením města v tuto chvíli nepanuje jasná shoda, co si s budovou počít, až ji žáci a učitelé opustí.