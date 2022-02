Městys Budišov deset let spravoval zámeckou kapli. Práce skončily loni a Budišovští se opraveným interiérem rozhodli pochlubit. Od toho ale vznikla myšlenka, že by to chtělo ještě něco navíc.

Obnova zámecké kaple v Budišově je hotová. Podívejte, jak barokní perla vypadá

„Nově opravenou kapli samozřejmě také ukážeme. Návštěvníci si ale budou moci prohlédnout i Salu terrenu, což je dominanta zámku. Tu ale uvidí v současném stavu, tedy neupravenou. Její oprava by stála desítky milionů korun,“ prozradil starosta Petr Piňos, který dodal, že tím ale prohlídka neskončí.

„Dále zpřístupníme také dva nebo tři salonky, připravujeme i expozici o historii Budišova. Nebudou chybět ani informace o našem kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda a jeho obrovské korouhvi zapsané v knize rekordů,“ doplnil starosta Piňos.

Budišovský unikát: zlacená korouhev na kostele je zapsaná v knize rekordů

Letecké fanoušky jistě potěší, že by na zámku měla vzniknout také expozice věnovaná letcům, kteří za druhé světové války bojovali v řadách britského Královského letectva. „S třebíčským Muzeem Vysočiny projednáváme zápůjčku část výstavy Vzduch je naše moře. Jedná se nám zejména o artefakty vztahující se k pilotům a letcům z Budišovska,“ prozradil místostarosta Zdeněk Smrček, který je synovcem letce Leonharda Smrčka, jenž za války sloužil ve 311. bombardovací peruti.

Počátky budišovského zámku sahají do 13. století, kdy zde stála tvrz.



V 16. století mu Václav Berka z Dubé dal renesanční ráz, v 18. století ho hrabata z Paarů přestavěla do barokní podoby, která mu zůstala doteď. Tehdy vznikl i rozlehlý francouzský park.



Posledními vlastníky byl velkostatkářský rod Barattů. Po 2. světové válce zde vznikly byty, bývala tu i škola či sklad textilu. Od roku 1972 zámek využívá Moravské zemské muzeum Brno.



V roce 2005 dostal zámek do vlastnictví městys Budišov.

Na otevření nových expozic se těší Karel Vávra. „O dějiny Budišova se zajímám a tohle je moc pěkný počin, který Budišov propaguje. Určitě se sem přijedou podívat i lidé odjinud. Myslím, že bude lákat zvláště opravená kaple a ta expozice o letcích. Já osobně s sebou na prohlídku vezmu i vnoučata, aby si uvědomila, jak bohatou historii jejich městys má,“ uvedl obyvatel Budišova Vávra.

V budišovském zámku se už od 70. let minulého století nacházejí expozice Moravské zemské muzeum Brno. To zde vybudovalo depozitáře přírodovědných oddělení a veřejnosti zpřístupnilo nejstarší kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků doplněné trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.

O novinkách na budišovském zámku ale zatím nemá podrobnější informace. „O tom, že se v zámku v Budišově připravuje nějaká prezentace městyse, víme. Přesná data o zprovoznění, přesné trase prohlídky, nebo dokonce o logistice souběžného průvodcovství v obou prohlídkových trasách neznám. Nikdo nás jako správce zoologického depozitáře o tomto kroku zatím neinformoval,“ konstatoval vedoucí zoologického oddělení Moravského zemského muzea Miroslav Šebela.