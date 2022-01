Budišovskou školku čeká rekonstrukce. Cena? Třiadvacet milionů korun

/FOTO/ Mladý tatínek Jan Pacal se těší, až se v jeho rodném Budišově opraví tamní mateřská škola. Časově to totiž vyjde přibližně na dobu, kdy do ní jeho dcerka začne docházet. „Dozvídám se to až od vás, je to pro mě překvapení. Ale určitě to s partnerkou vítáme, malá tam bude jistě ráda chodit,“ sdělil Pacal.

Mateřská škola v Budišově na Třebíčsku | Foto: Deník/Milan Krčmář

Rekonstrukce bude patrná zejména z vnějšku, protože se celá budova zateplí a dostane nový kabát. Osadí se i novou vzduchotechnikou. „Je to největší investiční akce, která nás v nejbližší budoucnosti čeká. Kromě zateplení se vymění i zbývající část starých oken a také topné médium. V současné době ve školce totiž topíme elektřinou, což je čím dál méně ekonomické. Místo toho tam nainstalujeme tepelná čerpadla. Vymění se také střecha, na kterou umístíme fotovoltaické panely,“ uvedl starosta městyse Petr Piňos. Starosta Moravských Budějovic: Úředníci jsou tu pro lidi, ti jsou pak spokojení Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkBudova školky pochází podle starosty z osmdesátých let minulého století, a protože se dosud příliš neupravovala, její vzhled odpovídá době. Práce by měly být hotové ještě v tomto roce. Vyjdou na zhruba třiadvacet milionů korun. Budišov zaplatí třetinu, na zbytek využije dotační tituly.