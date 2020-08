Až sedm set účastníků z celkem sedmi aliančních zemí má mít tradiční mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Řídicím centrem bude opět vojenská vrtulníková základna u Náměště nad Oslavou. Zatím vojáci pracují s verzí, že se rozsáhlá akce uskuteční, a to v termínu od 31. srpna do 19. září.

Mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Plánování začalo už v počátku roku. A nepřestalo v době, kdy nastoupil koronavirus. Máme rozpracovanou variantu s mezinárodní účastí. A další varianty tak, abychom dostáli opatřením kvůli pandemii, pokud budou zostřená. Byť je to relativně blízko, za necelý měsíc, situace se může změnit a může nám to do toho vstoupit Covid-19,“ řekl velitel náměšťského vojenského letiště Rudolf Straka.