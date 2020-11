Bude kapr na Vánoce? Pokud půjdou rybáři do karantény, výlovy se přeruší

Výlovy rybníků letos komplikuje počasí. A také koronavirová infekce. I z ní mají rybáři velké obavy. Kdyby šli do karantény, neměl by kdo dostat ryby z vody ven. A nebyli by ani kapři na štědrovečerní stůl.

Prvním z větších rybníků, do jehož výlovu se pustili žďárští rybáři, byl Veselský rybník. | Foto: Tomáš Marek

„Pokud by se naše rybářská parta nedejbože dostala do karantény, byla by to katastrofa. To už bychom vůbec nestačili rybníky slovit,“ netajil se obavami vedoucí Rybářství Kinský Žďár Petr Kulhánek. Příslušníky Petrova cechu na Žďársku pomalu tlačí čas. „Letošní rok je celý divný. Jsem v rybařině čtyřicet let a takový špatný rok nepamatuji,“ povzdechl si Petr Kulhánek. „Snad to pomine a dočkáme se lepších časů. Vždycky po bouřce vyjde sluníčko. Tak doufejme, že to tak bude zase,“ dodal. Prvním z větších rybníků, do jehož výlovu se pustili žďárští rybáři, byl Veselský rybník. Výsledek se podle jejich slov rovnal průměru. „Byly tam kvůli predátorům ztráty. Ale jinak jsme rádi, že jsme to vylovili,“ řekl Petr Kulhánek. Střelec Nymburský končí v zaměstnání, chce se připravit na olympiádu Přečíst článek › Příslušníci Petrova cechu na Žďársku toho mají ještě hodně před sebou. Pevné termíny výlovů museli letos zrušit. Počasí si totiž na kalendáře a přesná data nehraje a dělá si, co chce. „V sobotu jsme chtěli vylovit Medlov. Ale zase začalo pršet, takže přítok se rovná odtoku. Namísto toho, aby rybník vytékal, tak natéká,“ postěžoval si šéf Rybářství Kinský Žďár. Ceny kaprů se budou pohybovat na úrovni loňského roku. Na Vysočině lidé za kilogram kapřího masa zaplatí osmdesát až devadesát korun. Vytáhnout ryby z vody musí rybáři i z dalších vodních ploch. Ty na výlov teprve čekají. Jako poslední přijde na řadu Matějovský rybník. „Ten bude na programu až někdy koncem listopadu. Termíny se pořád posouvají,“ okomentoval situaci Petr Kulhánek. Vánočního kapra se ale lidé na Ždársku prý dočkají. Ryb na štědrovečerní stůl bude dostatek. „Bude jich dost a v dostatečné velikosti,“ avizoval Kulhánek. Cena bude stejná, jako v loňském roce. Pořízení kapra na svátky vyjde okolo osmdesáti korun za kilo. „Zdražovat nemíníme, snažíme se zachovat tradici. Chceme, aby si kapr na vánočním stole svoje místo udržel. A aby ho i mladá generace začala preferovat a neutíkala k jiným druhům ryb,“ vysvětlil Petr Kulhánek. Na Havlíčkobrodsku už mají členové Petrova cechu splněno. „V sobotu jsme naštěstí dolovili, i když i u nás teklo hodně vody,“ pochvaloval si Josef Nikl z chotěbořského Rybářství Vysočiny. Nejlépe se na Vysočině žije v Brodě. Skokanem je Telč, díky dostupným doktorům Přečíst článek › Z patnácti rybníků, které Rybářství Vysočiny obhospodařuje, letos prováděli výlov u poloviny z nich. „Na podzim to byla jen třetina, zbytek jsme slovili na jaře. Specializujeme se na produkci a prodej násadových ryb. Ale vánoční kapry máme samozřejmě taky,“ poznamenal Josef Nikl. Zájemci o smaženého kapříka na štědrovečerní stůl se prý ani tady ceny bát nemusí. „Bude to okolo pětaosmdesáti korun za kilo,“ slíbil majitel chotěbořského rybářství. Poslední výlov mají nyní před sebou rybáři z Třebíčska. I tam to stihli. „Už máme sloveno, zvládli jsme to. Chybí nám jen jeden rybník,“ potvrdil jednatel společnosti Rybí líheň Třebíč Jiří Kuba. Také na Třebíčskku bude ryb na vánoční stůl dostatek. I tam je letos tradice vánočního kapra zajištěna. A zdražovat také nebudou. „Cena by se měla pohybovat ve stejné výši, jako vloni. Předpoklad je devadesát korun za kilo,“ uvedl Jiří Kuba.

