Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Jelikož muž nedokázal na nohu došlápnout, volal druhý den ráno záchranku. „Odvezli mě do nemocnice. Naštěstí kosti nebyly zlomené ani naštípnuté. Jsou jen naražené. Bolest přesto pořád cítím. Doktor mi na ni předepsal léky. Musím používat i francouzské hole, které jsem dosud nepotřeboval,“ přibližuje důchodce, který ve čtvrtek půjde do nemocnice na kontrolu. Dodává, že by řidiči měli jezdit opatrněji. „Mám však i pozitivní zkušenosti. Zažil jsem, že řidiči počkali, když někdo dobíhal,“ vzpomíná na lepší zážitek.

Průmyslováci z Třebíče jedou na celostátní energetickou soutěž do Hradce Králové

Na městském úřadě o podobných nehodách vědí. „Události jsme zaznamenali. Řešili jsme to s dopravcem. Ten to pak projednal s daným řidičem, aby se podobné události neopakovaly. Ten dostal finanční sankci. A bylo mu dáno najevo, že pokud to bude pokračovat, dopravce se s ním rozloučí,“ říká vedoucí odboru dopravy v Třebíči Aleš Kratina.

Pro cestující, kteří by podobnou situaci zažili, má Kratina radu. „Pokud by se takový incident stal, lidé by se měli co nejdříve obrátit na dispečera dopravce. Ten má s městem smlouvu a zajišťuje veškeré záležitosti. Jestli by měl člověk pocit, že jeho stížnost není vyřešená, může se následně obrátit také na město,“ doporučuje vedoucí odboru dopravy.

Nehodu podobnou minulé středě zažili cestující ve městě přibližně před měsícem. V Bráfově ulici se tehdy v autobusu zranili dva lidé. Také oni skončili v nemocnici. „Při rozjezdu autobusu upadli, což si u obou vyžádalo zranění. Na místo dorazila posádka našich záchranářů, která je ošetřila a odvezla do třebíčské nemocnice,“ informuje mluvčí záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Lákání do auta u třebíčské školy šetří policie: vyděšený žák utekl ke kamarádovi

Pády zažili také lidé, kteří cestují i linkovou dopravou. „Moje sedmiletá dcerka jela domů ze školy domů do Kožichovic. Nějaké dítě mačkalo před obcí tlačítko stop. Řidiče to naštvalo, tak dupl na brzdu. Dcerka to s těžkou aktovkou neustála. Domů pak přišla vystrašená a s boulí na lícní kosti,“ líčí listopadovou nehodu Martina N. z Kožichovic.

Rodina to tehdy neřešila. „V tu chvíli na to nebyl čas a do týdne boule zmizela. Pochopila bych, kdyby řidič děti sprdnul, ale měl by přemýšlet. Někdo si mohl zlomit ruku,“ doplňuje žena.