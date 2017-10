Bráfovu třídu v Třebíči zprůjezdní o víkendu. Některé uzavírky ještě trvají

Třebíčsko – Nejzásadnější uzavírka v Třebíči, první část opravy Bráfovy třídy, končí. „Otevřeme ji v sobotu 28. října, vodorovné značení je hotové,“ řekl třebíčský místostarosta Vladimír Malý.

Podle jeho slov v úterý 31. října skončí také uzavírka ulic Řípovská a Seifertova. „Dopravu tam pustíme ve 13 hodin,“ upřesnil.

Ve čtvrtek 26. října v Třebíči na poslední chvíli před zimou odstartovala rekonstrukce Brněnské ulice poblíž Kauflandu. Je to 200 metrů dlouhý úsek od bývalé prodejny Renaultu po bývalé rukavičkářské závody. „Frézuje se tam vozovka vždy na polovině silnice. Dopravu usměrňují semafory. Pokud vše nezkomplikuje počasí, dáváme si na to deset dní,“ informoval vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kratina. Do zimy se ještě v této ulici budu směrem k centru spravovat výtluky.

V Brněnské ulici stát na okraji města směr Vladislav rekonstruuje mostek, i tam jsou semafory. Letošní etapa prací potrvá do 15. prosince. Příští rok se tam stavaři vrátí 2. dubna a zůstanou do poloviny července.

„Letos do 15. listopadu také chceme mít hotové nové parkoviště v Bartuškově ulici,“ zmínil třebíčský místostarosta Malý.

A do 20. prosince bude dopravní omezení a zavřené parkoviště před bytovými domy v Račerovické ulici, protože se tam provádí pokládka teplovodu.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová sdělila, že od neděle 29. října bude s dopravním omezením průjezdná opravovaná výpadovka z Třebíče na Dukovany po křižovatku u Valče. „V listopadu bude provoz veden stavbou, následovat bude pouze místní omezení v závislosti na dokončovacích pracích,“ uvedla Svatošová. Příští rok se tam uskuteční poslední dodělávky a opraví se objízdné trasy.

Podle Svatošové kraj otevře do konce října opravovaný most na Pančavě při vjezdu do Jihlavy a do konce listopadu zprůjezdní Brtnici. Otevře se tak trasa z Třebíče přes Okříšky do Jihlavy.

Další trasa, která vede z Třebíčska do Jihlavy a kde stát letos opravuje, je silnice I/38. Týká se to Želetavy a úseku u Stonařova.

"U obou akcí probíhají už jen dokončovací práce či odstranění některých zjevných vad. A čeká se na vhodné počasí, aby mohlo být provedeno vodorovné dopravní značení – nejpozději v listopadu," informovala Marie Tesařová, ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR.