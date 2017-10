Boty u cesty, tiší svědkové daleké pouti do Santiaga de Compostela

Třebíč /SERIÁL/ - Chodíte-li opravdu hodně a často, asi se vám občas stane, že se vám boty začnou posléze rozpadat. I obuv má zkrátka své limity a po nějaké době třeba povolí švy, prodře se podrážka nebo se vám ven prodere palec. Stane-li se vám to někde v okolí domova, jednoduše s nimi nějak dojdete, koupíte si nové a ty staré vyhodíte do kontejneru.

Stane-li se vám to ale na tak dlouhé pouti, jako je Camino de Compostela, je dost pravděpodobné, že rozpadlou obuv necháte tam, kde vám řekla své definitivní adios.

A tak není na pouti dne, abyste cestou neminuli minimálně jeden pár bot, které bezprizorně leží u cesty. Zprvu vám to může připadat zvláštní, možná i trochu neekologické či minimálně nevkusné, ale časem zjistíte, že opotřebená obuv vytváří jakýsi nenápadný kolorit této dlouhé trasy. Uvědomíte si, že každá z těch bot měla svého majitele, a řeknete si, kdopak to asi byl, z jaké země sem přijel a zdalipak už došel do cíle, který s ním máte společný. Katedrálu v Santiagu de Compostela.

Často zde ale boty neleží jen tak nazdařbůh. Může se stát, že poté, co přišly o svou hlavní funkci, tedy nositelnost, získaly funkci jinou – většinou dekorativní. To pak vidíte sandály, které zdobí sloupek s ukazatelem cesty – a o několik kilometrů dál na jiném sloupku zase sportovní boty, které jsou navíc samy ozdobeny velkými piniovými šiškami. Anebo jinde narazíte na krámek, jehož majitel mimo potřeb pro poutníky prodává v rámci vedlejší činnosti i kaktusy a sukulenty. A hle, někdo na lavičce venku asi zanechal sešlapané trekovky, a protože panu majiteli zřejmě zrovna chyběl květináč, do nějž by mohl zasadit pěkný sukulent, využil k tomuto účelu jednu z bot.

Občas se také stane, že svázaný pár bot visí na telefonním vedení, kam je hodil zvláště šikovný poutník. A když jdete kolem letiště v Santiagu, nelze si nevšimnout stromu, na kterém je zavěšena polorozpadlá teniska, v jejíž podrážce zeje obrovská díra. Chudák teniska, takovou dlouhou cestu urazila, ale těsně před cílem musela svou pouť skončit. Vás ale vzápětí napadne – jak to, že nikde kolem nevidím její dvojče? Kam se asi podělo? Anebo snad měl ten poutník jen jediný pár bot, přičemž ta druhá byla ještě aspoň v trochu provozuschopném stavu, a tak si ji nechal, aby svou daleko cestu dokončil alespoň s ní? Kdo ví, i to je možné. Časem si zvyknete, že na pouti do Santiaga potkáváte nejrůznější jedince, a poutník s jednou botou by vás proto ani moc nepřekvapil.

Milan Krčmář