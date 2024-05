Bors vyjede v Třebíči s novými autobusy. Nastupovat půjde všemi dveřmi

Od 1. ledna 2025 začne v Třebíči městskou hromadnou dopravu provozovat společnost Bors Břeclav. Do ulic vyjede s pětadvaceti novými autobusy značky SOR. Deset z nich budou elektrobusy. A nastupovat do nich bude možné i prostředními a zadními dveřmi. Vyplývá to ze zprávy serveru zdopravy.cz.

Břeclavský dopravce Bors bude jezdit od 1. ledna v Třebíči. | Foto: Deník/David Kvapil