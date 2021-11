Na tom, že na ministerstvo legislativy s největší pravděpodobností poputuje nestraník, se Piráti podle několika různých zdrojů měli dohodnout už několik dnů zpátky. Že bude tím vyvoleným právě Šolomoun, první potvrdily CNN Prima News a Deník N. Jestli bude na celostátním fóru zvolen, stane se tento třebíčský rodák prvním nestraníkem ve vládě premiéra Petra Fialy.

Kdo je Michal Šolomoun?



*třebíčský rodák

*advokát, odborník na autorské právo a ochranu osobnosti, i osobních údajů

*nestraník, k pirátské straně se dostal skrze Ivana Bartoše

Se jménem Michala Šolomouna přišel sám Ivan Bartoš, protože hledal náhradu za Jakuba Michálka. S jeho jmenováním vznikl problém přímo ve straně, Pirátům totiž vadila jeho potenciální kumulace funkcí, kdy by zastával pozici ministra a zároveň poslance. Michálek se křesla následně sám vzdal. „Naším hlavním úkolem je podpora členské základny pro koalici, protože to je zodpovědný krok pro tuto zemi. A vzhledem k tomu, že se Ivan Bartoš snaží tuto podporu získat, vyhodnotil, že by tento krok mohl pomoci,“ uvedl Michálek již dříve.

Na jeho místo tak je nejžhavějším adeptem právě Šolomoun. Ten maturoval na třebíčském gymnáziu. Následně studoval souběžně brněnskou JAMU a brněnskou právnickou fakultu. Obě školy vystudoval, práce z právnické fakulty. Od roku 2008 pracuje jako advokát s vlastní praxí. Svojí odborností se zaměřuje na autorské právo, ochranu osobních údajů a osobnosti. O tom, že mu i jeho odbornost mohla pomoct, svědčí i svědectví, které získal již ze zdroje ve vedení strany Deník N. „Věnuje se autorskému právu, tedy tomu, na čem Piráti vznikali. Má tři tituly. Věřím, že jeho zkušenosti budou odpovídající,“ vysvětlil tento zdroj.

Ke spolupráci s pirátskou stranou se dostal díky Ivanu Bartošovi při spolupráci ohledně války s kolektivními správci. V současné době hájí stranu v trestním řízení ohledně obvinění souvisejícím s provozováním stránky sledujuserialy.cz, kdy jde ve své podstatě o vyvrcholení kampaně „Odkaz není zločin.“

Působil i v třebíčském zastupitelstvu, jako nestraník kandidoval za pirátskou stranu jak ve volbách do Senátu, tak i do Evropského parlamentu. Nebyl zvolen ani jednou, pokaždé ale dostal vcelku vysoký počet preferenčních hlasů. V případě voleb do parlamentu dokonce nejvíce v celé Třebíči. „Senát je důležitou pojistkou k tomu, aby si vítěz voleb do Poslanecké sněmovny nemohl dělat, co chce. Aby se úřady, do kterých si vítěz voleb dosadí své místodržící, nestaly postrachem a nástrojem k likvidaci odpůrců. Je třeba se postavit proti jakémukoli zneužívání moci,“ komentoval důvody, proč se rozhodl tehdy kandidovat.

Ve volném čase se tento dnes šestačtyřicetiletý právník věnuje houbám, rybám, včelařině a taroku.