Nabídek na výkup orné půdy mu chodí každý týden hned několik. „Chápu ty, kteří neodolají a třeba kvůli inflaci pole prodají. Většinou ji však skoupí velké obchodní firmy. Ty pak sice pozemky znovu nabízí, ale nebojí se na nich sedět a vyždímat z nich co nejvíc,“ popsal Mach.

Také on se snaží svá pole rozšiřovat, přestože to pro něj s každou novou sezonou bývá obtížnější. „Každý rok chceme svá pole rozšířit. I když se to zatím docela daří, stává se, že o nějakou část prostě přijdeme. Dostat se k nové půdě je čím dál složitější. Těch zájemců o pozemky je u nás opravdu hodně. Stává se z toho boj,“ povzdechl si Jaroslav Mach.

Před spekulanty a překupníky půdy varuje předseda třebíčské Asociace soukromého zemědělství Jiří Marek. „Cena za metr čtvereční pořád roste. Nabídka odkupu chodí neustále mně i lidem, od kterých mám propachtovanou půdu. Z mé zkušenosti na to reagují jednotky procent dotázaných. Jenže to číslo se poslední roky zvětšuje,“ uvedl předseda. A doporučil, aby oslovení nejprve zašli za místním zemědělcem, pokud pole chtějí prodat. „Může jim dát lepší cenu. Nebo se dohodnou jinak, protože se přece jen lépe znají,“ poradil Marek.

Cena zemědělské půdy v okresech Vysočiny:



* Ceny jsou přibližné a v tisících korunách za hektar.



Třebíčsko: 350 až 470

Havlíčkobrodsko: 300 až 410

Pelhřimovsko: 280 až 380

Žďársko: 240 až 320

Jihlavsko: 240 až 320



Průměrná cena zemědělské půdy v České republice je 334 tisíc korun za hektar.



Zdroj: Farmy.cz

Ten zároveň dodal, že zemědělskou půdu na Vysočině budou minimálně z poloviny vlastnit přímo zemědělci. „Ti budou mít zatím mírně navrch, co se vlastnictví těchto pozemků týče. Přestože drobnější farmáři, kteří hospodaří v okolí vesnic, budou v menšině. Jenže spekulanti a překupníci se dostávají do popředí. Větší investoři totiž mívají k dispozici více peněz,“ vysvětlil.

Cena půdy za poslední rok narostla o 13,5 procenta. Přitom ještě před pěti lety skoro stagnovala. Podle společnosti Farmy.cz, která vývoj ceny půdy dlouhodobě sleduje, nyní zemědělská půda na Třebíčsku vyjde přibližně na 350 až 470 tisíc korun za hektar. V ostatních okresech na Vysočině zájemci zaplatí podobnou částku, pokud by chtěli pole získat.

Minulé dva roky přidělával zemědělcům vrásky také nedostatek vláhy. Tentokrát byla zima mírnější. Díky tomu plodiny v zemi přežily a roztátý sníh rovnou protekl hlínou, která nebyla zmrzlá. „Ani nevadilo, že sněhu nebylo moc. A srážky se konečně pohybovaly opět okolo průměru. Takové podmínky však vyhovovaly i hrabošům. Na jaře s nimi ještě mohou být problémy,“ upozornil zemědělec a místopředseda Asociace soukromého zemědělství na Třebíčsku Tomáš Vaníček.