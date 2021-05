Už ne bobr samotář, ale celá bobří rodinka. U Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou se bobři rozmnožili. „Podle letošní aktivity i okusů to už skutečně vypadá, že bobr na Konventu sám není, a že loni na jaře přibyla mláďata," potvrdila Kateřina Fialová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Tito hlodavci si své teritorium dokonale vyznačili. „Ještě čekáme na potvrzení z fotopastí, ale s největší pravděpodobností je tam celá bobří rodinka," poznamenala Kateřina Fialová.

Rybáři se na nového souseda dívají trochu s obavami. Už o něm také vědí. „My s ním zatím problém nemáme. I když jednomu z našich kolegů začal bobr na zahrádce kácet chvojky. Musel je oplotit, aby se k nim bobr nedostal," usmál se Petr Kulhánek z Rybářství Kinský Žďár.

Podle něj je ale jen otázkou času, než začnou bobři dělat problémy v podobě přehrad a hrází. „Ty pak mohou bránit průtoku vody. Je to časovaná bomba. Když se zvedne hladina vody, mohou vzniknout obrovské škody. Nikdo taky zatím neřeší, že bobři kácí stromy. Jakmile se ale pustí do nějakých vzácnějších dřevin, může vzniknout další problém," připomenul Petr Kulhánek.

Ochranáři zatím nevidí bobří čonnost tak černě. Zvláště v lokalitě, kde se bobři zabydleli. „Pokud bobr nenakouše něco, co pak visí nad stezkou, tak by tam neměl nadělat žádné velké hospodářské škody. Zabydlel se v potoční nivě Stržského potoka, která je podmáčená, takže se tam těžko bude něco obhospodařovat," mínila Kateřina Fialová.

Ve Žďárskéch vrších se bobři vyskytovali také u Starého Raska. „A bobr je už delší dobu i u Babína. Tam to také vypadá na rodinku," uvedla Kateřina Fialová.

A známky bobřího pobytu jsou patrné například také u Pilské nádrže nebo u Bránského rybníka. „Pod Pilákem jsem viděla pouze jeden okus, takže to vypadá, že tam žádné osídlení bobry není. U Piláku by ale asi nebylo možné očekávat nic dlouhodobéko, protože řeka tam je pro bobří osídlení vhodná jenom na jednom krátkém úseku. A stejně tak u Bránského rybníka jsme zaznamenali jen jeden okus. Tam to také nevypadá na nic stálého," poznamenala Kateřina Fialová.