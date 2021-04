Blýská se na lepší časy. Silnice z Hrotovic na Dukovany se v květnu dočká opravy

/VIDEO/ Ta silnice je v katastrofálním stavu, co se pamatuji. Prakticky se tudy nedá projet tak, aniž by člověk na nějakou díru nenarazil, komentuje současný stav silnice II/152, která vede z Hrotovic směrem na Dukovany Pavel Dobrovolný, který tudy pravidelně jezdí do práce. Nyní se konečně blýská na lepší časy. V květnu totiž začne dvouletá rekonstrukce.

Silnice z Hrotovic na Dukovany se dočká opravy | Video: Deník/Ivana Říhová

Deníku to potvrdila krajská vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Hana Strnadová. „V první etapě jde konkrétně o úsek od křižovatky směrem na Odunec, která je v Jihlavské ulici v Hrotovicích až po místo napojení budoucího obchvatu Slavětic za obcí. První etapa bude hotová v září. Za rok ni naváže i druhá fáze, opět potrvá od jara do konce září 2022. Předpokládaná celková cena je devadesát milionů korun,“ sdělila Hana Strnadová. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkOpravu vítají i Hrotovičtí. „Moc se těšíme. Současně s opravou silnice proběhne pokládka nízkého napětí do země a výstavba nového veřejné osvětlení. Při té příležitosti zrekonstruujeme u Penzionu a restaurace u Floriánů zpevněnou plochu. Budou zde vysázeny i stromy. Jakmile toto dokončíme, budeme mít zrekonstruovaný průjezd Hrotovicemi,“ uvedla starostka Hrotovic Hana Škodová. Víceúčelové hřiště v Hrotovicích: prostor pro atletiku, ale i tenis nebo házenou Přečíst článek › Další etapa naváže na opravený úsek, který se podařilo dokončit v roce 2020. „Momentálně spolupracuje s Jadernou elektrárnou Dukovany na úpravě sjezdů a prostoru před hlavní bránou. Předpokládáme, že s touto rekonstrukcí začneme zhruba v roce 2023,“ doplnila Hana Strnadová.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu