Babiš na zabijačce v Brně: ovar a prejt, spokojení důchodci i pískot odpůrců

Je spoluautor petice, jež od víkendového zveřejnění čítá už přes osmnáct set podpisů. V devadesátých letech působil ve třech misích na území bývalé Jugoslávie, kde byla občanská válka. O to víc mu vadí rozdmýchávání pocitu strachu mezi lidmi a podsouvání nebezpečí války, pokud bude prezidentem bývalý generál Petr Pavel. Výrok podle něj poškozuje všechny vojáky a policisty. „Hodnost nehraje roli. A pokud je Andrej Babiš tak dobrý diplomat, jak uvádí, nikdy by tyto billboardy nenechal vyvěsit. Diplomat musí volit slova. Pokud tomu tak nebude, tak se můžeme ve válečném stavu ocitnout dříve, než se nadějeme,“ upozorňuje na negativní účinek výroku Sláma.

Nejsme váleční štváči, naopak

Sepsání petice má kořeny i na jihu Moravy, na Břeclavsku. Jedním ze spoluautorů je i Adam Maděřič z Moravské Nové Vsi, který ve válce strávil několik dlouhých měsíců, a to v Afghánistánu. „Dotklo se mě, že Babiš nás vojáky prezentuje na svých billboardech jako válečné štváče, co chtějí válku. Je to přesně naopak – my vojáci jsme vždy odhodláni udělat vše proto, abychom válce zabránili. Když ale dojde na nejhorší, platí, že jsme vázáni přísahou a pro obranu vlasti a svých blízkých jsme připraveni nasadit i svůj život,“ ohrazuje se Maděřič.

Rétorika Andreje Babiše podle něj negativně ovlivňuje myšlení lidí. „Snaží se vyvolat strach a touhle cestou nasbírat hlasy voličů. To není správné. Nemůžeme mít prezidenta, který staví kampaň na strašení lidí. Sází na to, že hodně lidí neví, jaké pravomoci vlastně prezident má a jak funguje armáda, ať už během válečného stavu, anebo i v době míru,“ je přesvědčený.

Andrej Babiš je mírotvůrcem jenom proto, že se mu to hodí

Poukazuje i na to, že armáda pomáhá třeba při živelných pohromách. „Naposledy loni při požáru Českého Švýcarska, při povodních nebo při tornádu na Moravě. Jsme tu pro lidi, abychom je chránili a pomáhali jim v krizových situacích, a v krajním případě i bránili naši zemi, kdyby ji napadl agresor. Ale nejsme tu proto, že bychom sami toužili rozpoutat válku,“ rozporuje dopady výroků Maděřič.

Když byl v Afghánistánu nasazený jako koaliční voják viděl utrpení lidí z bezprostřední blízkosti. „Jsem přesvědčen, že úspěšné plnění našich úkolů zmírňovalo negativní dopady války na civilní obyvatele, kteří velice trpěli. Nikomu bych nepřál, aby musel mít strach o své blízké ve válce, kterou rozpoutali politici, a kterou trpí nevinní civilisté,“ nechce nic podobného vidět u nás Adam Maděřič.

Denně se o něj strachovala jeho máma. „I mě se velmi dotkl způsob jakým Andrej Babiš zneucťuje naše vojáky. Nedivím se, že se ohradili,“ říká matka Adama Zlata Maděřičová.

Pomoc po tornádu

Vojáci s policisty pomáhali tamním obyvatelům, a v dalších obcích regionu, s likvidací ničivých následků tornáda před půl druhým rokem. „Nejen z příkazu, mnozí si vzali dovolenou a pomáhali ve svém volném čase. Jiní organizovali finanční sbírku, jako třeba Tomáš Sláma. Nevím, jak bychom to bez nich zvládli,“ má jasno Maděřičová.

Petici podepsala. „Nikdy nevíte v jaké situaci se kdy v životě ocitnete a budete vděčni, že mezi námi jsou lidé, kteří svůj život chápou i jako zodpovědnost za druhé. A to tak silně, že jsou schopni za druhé položit i život. To jsou naši vojáci, které Andrej Babiš svými billboardy uráží,“ zlobí se Maděřičová.

Hustopečská Girasole vrátila peníze Babišově nadaci. Částku lidé poslali za noc

Lidem, které Babišovy billboardy a rétorika vystrašily, váleční veteráni vzkazují, aby nepodléhali populistickým tvrzením, která se nezakládají na pravdě. „ A aby se sami naučili více hledat informace a teprve pak si vytvořili vlastní názor na danou věc. Jako bývalý voják vás můžu ujistit, že voják nastupuje až tehdy, když selže politik. Nikdy to není naopak,“ vzkazuje Tomáš Sláma.

Vůči billboardům Andreje Babiše a jeho výrokům o vojácích se ohradila i ministryně obrany Jana Černochová. „Nejsou to žádní krvelační váleční štváči, ale profesionálové," uvedla na twitteru Černochová.

Zareagoval i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl, když na twitteru připomněl, že prezident je podle ústavy i vrchním velitelem ozbrojených sil. „Andrej Babiš má pamatovat, že se takto vyjadřuje o vojácích v kampani, v níž kandiduje na jejich vrchního velitele,“ napsal.

Zájemci si mohou plné znění petice přečíst a podpořit ji podpisy na stránkách www.petice.com pod názvem Stanoviska novodobých válečných veteránů Armády ČR a Policie ČR k výrokům Andreje Babiše.