Radnice přebudováním chodníku reagovala na přání lidí, kteří ve staré Borovině bydlí. „Přicházelo nám mnoho dotazů, obyvatelé po parkovacích stáních volali, v tom místě je dlouhodobě problém s parkováním. Proto na nevyužívané straně chodníku vzniklo patnáct přechodných parkovacích stání,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Netradiční řešení vzbudilo u místních rozruch. „Já prostě asi dlouhodobě nechápu některé kroky vedení města. Pořád se tu mluví o tom, jak dostanou přednost chodci, cyklisté a městská hromadná doprava. A pak člověk vidí tohle. Znovu vyhrála auta nad lidmi. Ale co s tím asi tak naděláme,“ mínil Karel Dobrovolný.

Další situaci nevidí tak tragicky. „Lidi dělají zase z komára velblouda. Kdyby nechali ten chodník hned přeasfaltovat nebo předláždit, tak by nadávali, že tím vyhodili plno peněz. Takhle to nestálo skoro nic. Navíc když je to jen přechodná úprava. A ukažte mi sídliště v kterémkoliv městě, kde nemají dost parkovacích míst a dávají přednost chodcům. Takové prostě neexistuje,“ zamýšlela se Jaroslava Jelínková.

Vedení města k přeměně chodníku přistoupilo i proto, že na místě podle jejich informací auta stejně stávala. „Teď je rozdíl v tom, že je to zlegalizované. Takže nehrozí, že pokud tam někdo auto nechá, že dostane pokutu od městské policie. Lidé navíc mohou chodit po chodníku na druhé straně blíže k bytovým domům. Nikdo tam není omezen,“ uvedl starosta města Pavel Pacal. „Z mého pohledu je to určitě lepší řešení než někde zabírat zeleň a pouštět se do ničení trávníků a stromů,“ dodal starosta.

Není to ale konečný stav. Radnice připravuje další kroky, které mají zlepšit situaci ohledně parkování ve zmíněné lokalitě. „Připravujeme projekt, ve kterém je zahrnutý i zmíněný chodník. Výsledkem bude nových pětapadesát parkovacích míst,“ potvrdila Martakidisová.

Momentálně město zpracovává projektovou dokumentaci a samotná realizace by mohla být v první polovině příštího roku.