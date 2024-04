Schválně se zamyslete – otevíráte dveře u auta tak, jak to chce Evropská komise? Možná to zní zvláštně, ale dokonce i natolik běžný úkon je podle Bruselu vlastně specializovaný manévr, který je nutné se naučit co nejlépe. Jinak hrozí těžký úraz, v lepším případě odřeniny. Nikoli vám, ale cyklistovi projíždějícího okolo. „Jsem řidička i cyklistka, takže se asi dovedu vžít do obou těchto skupin. Je fakt, že prudké otevření dveří může být nebezpečné,“ myslí si Ivona Dvořáková z Třebíče.

I z toho důvodu nyní Evropská komise navrhuje, aby se v autoškole vyučoval takzvaný holandský chvat – tedy zvláštní způsob otevírání dveří, který má případným kolizím zabránit. Zajímavé je, že Česko je v tomto ohledu už před Evropou. A vůbec nejzajímavější je, že je to i díky Vysočině.

O holandském chvatu přitom mnozí řidiči zatím ani neslyšeli. „Ten termín neznám. Spíše mi to označení připomíná nějaký zákrok v džudu,“ podotýká Ivona Dvořáková.

Holandský chvat

Zdroj: Youtube

Ve skutečnosti se jedná o poměrně jednoduchý pohyb. Besip jej popisuje takto: „Stačí otevírat dveře řidiče pravou rukou. Při tomto chvatu dojde k natočení těla do polohy, že budete mít možnost se podívat pohodlně na cestu za sebe. Zvýší se tak možnost, že zahlédnete cyklistu, auto nebo chodce v zorném poli,“ vysvětlují na svých internetových stránkách odborníci z Besipu, kteří ale také apelují na druhou stranu. „Je samozřejmostí, že cyklisté, chodci, lidé na koloběžkách, skútrech a dalších přibližovadlech by měli sami dodržovat od parkujících aut bezpečnou vzdálenost,“ doplňuje Besip, podle kterého jen pohlédnutí do zpětného zrcátka nestačí. Přijíždějící cyklista či auto mohou být v mrtvém úhlu.

Koordinátorkou Besipu na Vysočině je Veronika Vošická Buráňová – a právě ona je i autorkou otázky v testech pro autoškoly, která se holandského chvatu týká. „Formulovala jsem ji po debatě v týmu lidí, kteří se otázkám věnují. Tyto nové otázky hned v několika případech postihují téma cyklistů,“ objasňuje Vošická Buráňová.

Podle ní je cyklistika v rámci dopravy po městě na vzestupu. „Takže je nutné otevřít téma cyklistiky směrem k začínajícím řidičům,“ říká Vošická Buráňová.

Zkušenosti ze světa

Ta přidává i několik příkladů z různých zemí, které už zkušenost s holandským chvatem mají. Nejde již jen o Nizozemí, kde má tento manévr původ. „V Kanadě byl zahrnut do testů pro získání řidičského oprávnění. Podobně v Itálii byli řidiči testováni na znalost této techniky,“ říká šéfka vysočinského Besipu s tím, že si holandský chvat osvojily i některé státy v USA a velká kampaň se v tomto ohledu vede také ve Velké Británii. „Tyto příklady ukazují, jak holandský chvat získává na popularitě jako jednoduché, ale účinné bezpečnostní opatření, které má potenciál snížit počet nehod mezi automobily a cyklisty. Rozšíření tohoto zvyku může vést k výraznému zlepšení bezpečnosti na silnicích po celém světě,“ domnívá se Vošická Buráňová.

Je ale pravda, že se jedná o naprostou novinku. Policisté nejsou zatím schopni vyhodnotit, kolik nehod mohlo vzniknout prudkým otevřením dveří. „Takový údaj nelze nijak vyhledat,“ krčí rameny mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková.

Možná je vše ale jen otázkou času. Nově připravovaná legislativa, která má holandský chvat zahrnout do učebnic pro autoškoly po celé Evropě a tím ho ještě více zpopularizovat, se začne projednávat po červnových volbách do Evropského parlamentu. Česko je v tomto ohledu však již nyní napřed, a to i díky iniciativě z Vysočiny.

