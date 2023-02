Místní už jsou zvyklí, že si musí na přejezdech ve městě dávat větší pozor. Přesto nové bezpečností prvky vítají. „Párkrát jsem už slyšela, že k nehodě došlo. Takže by závory větší bezpečnosti přispěly. Bylo by dobré je tu mít,“ zhodnotila Milada Vetchá, která žije poblíž kolejí.

Přesto podle ní záleží hlavně na řidičích. „Pokud jsou bezohlední a nepočkají, když svítí výstražná světla a houká to, tak je nezastaví ani sebelepší závory,“ posteskla si žena z Třebíče.

Správa železnic připravuje přidat závory do Ruské ulice a ulice Svatopluka Čecha na podzim.

„Hlavní práce plánujeme v říjnové výluce. Dojde k rekonstrukci obou železničních přejezdů. Zajistíme také bezbariérový přechod přes trať i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Provedeme i nezbytné směrové a výškové úpravy,“ vyjmenoval chystané úpravy mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Hlavním důvodem změn je zvýšení bezpečnosti. „Závory proto v celé šířce přehradí jak silnici, tak i chodníky pro chodce. V minulosti zde totiž došlo k šesti nehodám. Od roku 2009 evidujeme dva střety s vlakem na přejezdu v ulici Svatopluka Čecha a čtyři střety na přejezdu v Ruské ulici,“ doplnil Gavenda.

Přes přejezdy v Třebíči přechází často také děti z místních školek a škol. „Musím si je vždycky ohlídat. Naštěstí jsou děti šikovné a vědí, jak se u kolejí mají chovat. Problémy nám to nedělá,“ popsala učitelka Pavlína Janků.

Přesto by závory tam, kde ještě nejsou, ocenila. „Jakožto řidička bych byla určitě pro. Je to jistější s nimi než bez nich. Zároveň je to lepší i pro chodce,“ řekla Janků s tím, že ubude i nehod.

Před pěti lety zažil srážku s vlakem také šéf policistů na Třebíčsku. Došlo k tomu na přejezdu v ulici Svatopluka Čecha. Přejezd je zabezpečený světelnou signalizací, jenže nemá závory.

Případem se tehdy zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta nakonec případ odložila s tím, že policejní důstojník žádný trestný čin nespáchal. „Prověřování případu bylo ukončeno a věc byla předána Krajskému ředitelství policie Kraje vysočina ke kázeňskému nebo kárnému projednání,“ uvedl tehdy pro Deník mluvčí inspekce Martin Strouhal.