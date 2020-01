Kdo poběží Třebíčský půlmaraton, může přispět na nákup stromků pro výsadbu zeleně podél části trati. Jde o alej u Slavic či o zalesnění holiny pod Pekelným kopcem, kde se kácí kvůli kůrovci. Vyhlásili to pořadatelé závodu, jenž se uskuteční 18. dubna. Registrace bude spuštěna ve středu 22. ledna, k dispozici je 399 startovních míst.

Přejít do galerie

Halahoj Třebíčský půlmaraton 2019 | Video: Deník/Luděk Mahel

„Základní startovné stojí 300 korun. Startovné s tričkem je ta 420 korun. Kdyby se polovina účastníků rozhodla přidat 80 korun do pětistovky, dalo by to částku 16 tisíc korun, za niž se dá pořídit už slušné množství mladých stromků,“ vypočítal organizátor Tadeáš Mahel.