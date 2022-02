Okříškám došla trpělivost s vandaly. Na městys budou dohlížet kamery

Práce se zadrhly i na výstavbě nového osvětlení na Sadové ulici. Zde už zmizela původní stará, neúsporná světla, která měla být nahrazena novými. Ta jsou nejen úspornější, ale dovedou i měnit intenzitu a barevnost, čímž se snižuje světelný smog. Jenže i zde se vše opozdilo. „Takže původní svítidla se zase namontovala zpátky, aby na ulici nebyla v noci tma. Nyní čekáme, až dorazí nové osvětlení. Trochu útěchou je, že firma ho nainstaluje na své vlastní náklady,“ doplnil Ryšavý.

A do třetice v Okříškách řeší chybějící stoly a židle do nové zasedací místnosti radnice. Ta totiž sídlí v bývalém zámku, místnost s cennými stropními freskami minulý rok prošla velkou rekonstrukcí a nábytek v historickém stylu měl být její ozdobou. Ale ani ten zatím nedorazil. „Tohle není až tak zásadní, ale také je nám to líto. Chtěli jsme už pozvat veřejnost, aby si nově opravený sál mohla prohlédnout. Bohužel se to v minulém týdnu takhle nakupilo. Stejné je to ale i v jiných obcích, jen u nás je to asi o to víc znatelné, že ke zpoždění došlo hned u tří zakázek najednou,“ konstatoval starosta městysu.