Jemnice - Skauti z Jemnice přivezou Betlémské světlo Jemnickou dráhou. Povezou ho v sobotu 21. prosince 2019 z Moravských Budějovic do Jemnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na každé vlakové stanici na trase chtějí plamínek předávat, a to v těchto časech: Jackov v 11.10, Dědice v 11.23, Rácovice v 11.36, Třebelovice v 11.50 a Lhotice ve 12.03. Do Jemnice vlak dorazí ve 12.15 hodin. Místní lidé si také mohou se svíčkami a lucernami přijít pro světlo do skautské klubovny na dopravním hřišti v Jemnici v pondělí 23. prosince 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.