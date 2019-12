„Betlém nám zapůjčil pan Vladimír Večeřa a určitě stojí za to ho vidět,“ doporučuje Kateřina Roušová z Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou.

Betlém zůstane ve výstavní síni do 22. prosince. Lidé jej mohou vidět ve všední dny od 10.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00. V sobotu a v neděli od 9.00 do 11.00 hodin. Vstupné je 30 korun pro dospělého a 20 korun pro děti.