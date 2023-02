V podobném duchu hovoří i Bianka Krutišová, která v soutěží reprezentuje Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod. „Moc jsem si to užila. Vždycky to může být lepší, ale jsem spokojená,“ usměje se. Skvěle se popasovala i s tím, že v rámci soutěže poprvé vařila vepřová líčka a candáta.

VIDEO: Vařili z piva. Historicky první BernardChef v Humpolci zná vítěze

Učitel Daniel Toman pak popisuje, jak výsledné jídlo vznikalo. „Radili jsme se, zkoušeli jsme najít řešení, jak co udělat, aby se to stihlo, aby maso bylo měkké, co použít do základu. Bádali jsme, s čím to zkombinovat, Bianca pak ještě něco zkoušela sama,“ vypráví.

Přímo se nabízí otázka, jestli zapojili jenom fantazii, nebo pomohl také google. „Když vymýšlíme jídlo na soutěž, nikdy nesaháme do repertoáru někoho jiného. Radši si sedneme, popovídáme si, jak by jídlo mělo vypadat a od toho se odrážíme. Líbí se mi, že to děláme podle svého,“ sděluje učitel.

Tomáš Petra přitom vařil v rondonu z jiné kuchařské soutěže, Trophée Mille. Jak vyzní jejich srovnání? „Náročnější je tato soutěž, kde jdou soutěžící ke stolu a neví. Na Trophée Mille jsou povinné suroviny, ale můžeme si tam vybrat, co chceme, dá se na to připravit. Tato soutěž ale prověří znalosti žáků a jejich schopnosti,“ hodnotí mistr Petr Chalupa, který Tomáše připravoval.

Trénink i brigáda na zvěřinových hodech

Závěrečný týden chystání na finále pak ovlivnily jarní prázdniny. „Byl jsem na brigádě v restauraci, měli jsme tam zvěřinové hody a tam jsem byl celý týden kromě jednoho dne, kdy jsme trénovali na soutěž,“ sděluje mladý student, jakou měl přípravu.

Zatímco a Biance Krutišové by se líbilo vařit přímo v Pivnici Na Štokách, kde probíhá soutěž, Tomáš Petera sní o vlastní michelinské restauraci v zahraničí, Martinu Kodešovou z Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích to do kuchyně tak moc netáhne. „V restauraci bych asi klidně dělala, ale spíše za barem. Do kuchyně bych zašla na výpomoc, ale každý den ne. Když to vidím na praxích, asi bych ten stres psychicky nedávala,“ hodnotí dívka, která dle svých slov doma vaří od nějakých dvanácti let.

O tom, že vsadila na správnou studentku, přitom vůbec nepochybovala učitelka Ilona Hrevuš. „Za mě to byla jasná volba, Martina se už několika soutěží účastnila, je na ní spoleh a já mám pocit, že má gastronomii ráda,“ nešetří chválou.

Je to jako ve sportu, říká Sapík

Jen v superlativech o soutěžících hovoří také Stanislav Bernard, spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. „Už semifinalisté byli velmi zdatní. Podmínky v Brně byly poměrně tvrdé, uvařit během čtyř hodiny čtyři chody pro šest lidí je pro mladého kuchaře, byť je dobře vedený a nadšený, těžká práce. I dnes to mají náročné,“ soudí.

Podobné aktivity jen vítá renomovaný šéfkuchař Jaroslav Sapík, který je předsedou poroty. „Situace není zrovna růžová, řada lidí šla během covidu dělat jinam a už se nevrátili. A musím říct, že se zhoršila i pracovní morálka. Záleží ale na majitelích, ti si to musí ohlídat,“ odpovídá na dotaz, jaká je aktuální situace v restauracích.

Motivovat mladé talenty je podle něj jedině dobře. „Myslím, že je to nutnost. Lidé, kteří jsou pro to zapálení, jsou i soutěživí a ti dobří chtějí vyhrávat. To je jako ve sportu. Chtějí bojovat, dělat to dobře a jsem rád, že akce tohoto typu běží,“ uzavírá. BernardChef by měl pokračovat v dalších letech a stávat se čím dál více prestižní záležitostí.