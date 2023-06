Po loňském covidovém restartu půjde o oslavy ve velkém stylu. „Přijede zahrát a zazpívat písničkář Pokáč, zpěvačka Tereza Mašková, skupina Arakain a příznivcům dechovek zahrají Babouci,“ vyjmenoval esa z programu Zdeněk Hopian z jemnického informačního centra. Hlavním centrem dění bude zámecký areál s parkem.

Slavnostní průvod kostýmovaných postav projde ulicemi města už v pátek v šest večer a poté bude slavnostně vyvěšen prapor Barchan. Otevřou se také mazhausy. Historický Běh o Barchan je na programu v sobotu ve dvě odpoledne v Tyršově ulici. Zhruba o půl hodiny později se královský pár rozloučí s opevněnou Jemnicí a poté vyjde ze zámku kostýmovaný průvod. Trasa vede přes náměstí až k sokolovně.

Slavnosti potrvají celý víkend, částečně pak ještě i v pondělí. „Během slavnosti se návštěvníci mohou těšit na dobové tance, ohňovou show, sokolníka, katovnu, kejklíře, střelnici a ukázky středověkého ležení a kuchyně,“ dodal Hopian. K dispozici budou lidem městské mázhausy a historické krčmy v prostorách zámku a zámeckého parku, tradiční trh a pouťové atrakce.

VIDEO: Vlakem z Třebíče až do Prahy bez přestupu. To by umožnila nová lokomotiva