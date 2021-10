Své básničky psal zatím jen do šuplíku. Zanedlouho by se ale měly dostat i k ostatním. „Chceme básně pana Jenerála vydat k pětadvacátému výročí založení Novoměstských sociálních služeb. Teď je přepisujeme a připravujeme k vydání,“ nastiňuje plány domu s pečovatelskou službou tamní ředitelka Hana Janů.

„Psal jsem pro lidi z naší vesnice. Snažil jsem se psát jednoduše, nic učeného. Aby to mohl číst každý,“ dodává.

Sám také básničky píše. První verše věnoval své mamince k svátku. „Bylo to v době, kdy jsem ještě chodil do obecné školy. Pak jsem měl také oblíbeného pejska. Voříška. Tak jsem napsal básničku o něm. Nebo o tom, jak jsme s klukama hrávali fotbal. Říkali jsme si Sparta a Slávie. Tak jsem napsal báseň o Slávii,“ popisuje své zdroje inspirací pětadevadesátiletý básník.

