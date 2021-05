Krajská anketa Zlatá jeřabina už zná své vítěze. Obě kategorie ovládly projekty z Třebíčska, mezi kulturními aktivitami zvítězil Oživený zámek v Náměšti nad Oslavou a ve skupině Péče o kulturní dědictví uspěla záchrana kopule chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Na druhé příčce se pak umístil projekt obnovy větrného mlýna v Třebíči.

Rekonstrukce chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Chrám svaté Markéty patří mezi barokní perly Třebíčska a celé Vysočiny. Dlouhá léta chrám pozvolně chátral. Když už byl téměř v havarijním stavu, začala rozsáhlá a naprosto unikátní rekonstrukce. „Máme radost, že jsme uspěli v soutěži Zlatá jeřabina. Myslím, a říkám to se vší skromností, že opravy památek takového druhu by obecně měly vyhrávat, a měli by stát za naši pozornost. Finanční odměnu využijeme pro další opravy, protože jako farnost musíme dát dohromady nemalé peníze, aby se podařilo celou rekonstrukci dotáhnout do konce,“ sdělil kněz jaroměřické farnosti Tomáš Holcner. „Velice děkujeme všem, kteří nás podporují ve veřejné sbírce na dokončení této unikátní opravy,“ dodal.