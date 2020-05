„Po polovinách podélně má být zachovaný průchod pro pěší. Úplně bude most zavřený jen krátce, až se bude pokládat finální povrch,“ uvedl náměšťský starosta Vladimír Měrka.

Barokní obloukový most překlenuje řeku Oslavu od 18. století. Do roku 1986 po něm jezdila auta, v témže roce začal fungovat nový silniční most, který od té doby převádí veškerou dopravu.

Malý moravský Karlův most

Kamennou památku odborníci často srovnávají s Karlovým mostem v Praze díky dvacítce soch, které ho zdobí. Originály jsou v depozitáři zdejšího zámku, na mostě jsou betonové kopie.

„Rekonstrukcí projde nejen stavba mostu, ale musíme nechat prozkoumat i sochy. Buď je necháme opravit, nebo udělat nové kopie, podle toho, jak moc už budou špatné,“ zmínil Měrka.

Most prošel v osmdesátých letech minulého století velkou rekonstrukcí. Tehdy odborníci navrhli, vyztužit ho železobetonovou deskou. Posléze se ukázalo, že nešlo o vhodné řešení, pohyby nové desky při změnách okolní teploty začaly trhat konstrukce okolo. A tak nyní dělníci desku naříznou a částečně i oříznou, aby už k problémům nedocházelo.

Most bude po rekonstrukci jako nový. Stavaři opraví i zídky, dlažbu, izolace, vylepší statiku. Cena prací, pokud se nezapočítá oprava soch, má být odhadem okolo deseti milionů korun, radnice ještě zakázku soutěží. „Doufáme, že se nám přihlásí účastníci s přiměřenými cenovými nabídkami. A budou nás zajímat i reference, zda už někde něco takového dělali,“ dodal starosta Měrka.

Z historie mostu



Nechali ho vystavět v polovině 18. století majitelé zdejšího panství. Ve druhé světové válce ukryli náměšťští občané sochy před okupanty. V noci na 9 květen 1945 s nasazením životů odminovali most pro vstup sovětské armády. Do roku 1986 byl barokní most jediným silničním mostem, spojujícím levý a pravý břeh řeky. Na celý objekt působila po dlouhou dobu řada škodlivých vlivů. Nejvíce památka trpěla od šedesátých let minulého století. Při běžném denním provozu docházelo k neustálým otřesům, které registrovali i chodci na mostě. Podle sčítání z roku 1979 projelo po mostě denně přes pět tisíc vozidel včetně nákladních automobilů a rozměrných transportů.



Zdroj: web MÚ Náměšť nad Oslavou