Třebíč se převlékla do růžové, promítala se tam Barbie. Podívejte se

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kdo není růžový, jako by nebyl. Hollywoodský kasovní trhák Barbie pobláznil celý svět – a bylo to vidět i v Třebíči. Tamní kino Pasáž reprízovalo snímek ve čtvrtek 24. srpna, a to pouze na jedno jediné promítání od půl osmé večer. Už před sedmou se ale před Pasáží začaly srocovat davy, které doslova zářily růžovou.

Třebíč se převlékla do růžové. Kvůli filmu Barbie. Podívejte se | Video: Deník/Milan Krčmář