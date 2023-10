Podle Šerkové nestačí, že auta na místě i několik měsíců. „Vozidla, která splňují podmínky k provozu na pozemních komunikacích a dlouho stojí na parkovacím místě, v zásadě ničím zákon neporušují. Nelze je tedy ze strany městské policie řešit. V případě, že se jedná o vozidlo, které má propadlou technickou kontrolu déle než šest měsíců, můžeme podniknout určité kroky,“ vysvětlila šéfka třebíčských strážníků.

Znamená to tedy, že zmíněný Volkswagen má ještě dva měsíce k dobru, byť na první pohled nevypadá příliš pojízdně. U Felicie je ale situace jiná. „Městská policie předně kontaktuje provozovatele vozidla a pokouší se s ním domluvit na odstranění vozidla z parkoviště. V případě, že provozovatele vozidla nezjistíme, nebo se s ním nedomluvíme, nebo naší výzvy neuposlechne, zpracováváme celou dokumentaci. Pak předáváme podklady na odbor dopravy městského úřadu, který je v dalším řešení kompetentní,“ upřesnila Šerková.

Nejsou to ale jen tato dvě auta, která budí pozornost. Například na parkovišti v Průmyslové ulici stojí vedle sebe doslova očesané další dva vozy. Na třebíčských sídlištích pak lze narazit na auta, která mají prázdné pneumatiky, což také nasvědčuje o jejich nepohyblivosti. „Jenže skutečnost, že auto má prázdné gumy, ještě neznamená, že je vrak,“ podotkl Jan Kotačka, starosta Náměště nad Oslavou, kde se autovraky taky občas objevují.

„Navíc ne pokaždé auto stojí na městském pozemku, což nám pak nepřísluší. Nicméně se nám docela daří vraky z ulic odstraňovat. V roce 2022 to bylo asi deset úspěšných případů. Kdyby se to přepočítalo na Třebíč, tak by to znamenalo zhruba devadesát odtažených aut. Lidé ze správy majetku města průběžně po celý rok kontrolují ulice, a když se takové auto objeví, hledáme majitele. V Náměšti se celkem známe, takže se je daří kontaktovat. Legislativa přichází ke slovu teprve tehdy, pokud se to nezadaří,“ objasnil Kotačka.

V ještě menších Okříškách měli s vraky také nedávno problémy. „Tehdy u nás zafungovala metoda Řeporyjí. Prostě nějaké UFO přemístilo vrak tam, kde bránil dopravě, a pak se jej dařilo dobře odstranit,“ glosoval starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. „Teď už je delší dobu klid, a pokud se něco takového objeví, dohledává se to přes registrační značky či VIN kód. Ale i když se tento systém trochu zjednodušil, pořád je docela zdlouhavý,“ zamyslel se okříšský starosta.