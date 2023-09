/JÍZDNÍ ŘÁD/ Na trase Třebíč - Praha a zpět začne od září jezdit více autobusových spojů. Dopravce Auto-Bey zařazuje od neděle 3. září každý den mimo sobotu o jeden spoj navíc. Drobné posuny v jízdních řádech také zlepší návaznost dálkového spoje na regionální autobusy a vybrané vlaky.

Mezi Třebíčí a Prahou pojede více autobusových spojů. Snímek je ilustrační. | Foto: ČTK

„Nově pojedeme mezi Prahou a Vysočinou až třikrát denně. Lepší návaznost spojů pocítí cestující z Třebíče ve směru na Vladislav, Jaroměřice nad Rokytnou, Dukovany, Hrotovice a Rouchovany,“ uvedl dopravce na svých webových stránkách.

Nové jízdní řády platí do 9. prosince 2023. Nově přidané spoje z Prahy přes Třebíč, Humpolec, Jihlavu, Brtnici a Okříšky pojedou od pondělí do středy v 9.45, ve čtvrtek a v pátek přibyl spoj ve 14.30 a v neděli v 11.00. V opačném směru vyjíždí nové spoje z Třebíče od pondělí do středy ve 13.00, ve čtvrtek a v pátek v 17.40 a v neděli jde o autobus v 14.25.