Tyto výtky si uvědomují i na radnici, kde už nějakou dobu leží čtyři studie, jak by prostranství mohlo vypadat v budoucnu. Podle starosty Pavla Pacala by město chtělo v příštích létech přejít od těchto studií trochu dále.

Přijely bagry a zlikvidovaly celou historickou čtvrť. Na jejím místě pak vzniklo velké autobusové nádraží. Takové byly zkraje osmdesátých let minulého století začátky „autobusáku“ v Třebíči. Malebnou Stařečku, jejíž původ sahal až do dvanáctého století, vystřídal beton a asfalt. „Té čtvrti je mi dodnes líto. Dnes by to už takhle snad nešlo, ale tehdy se lidí ti plánovači vůbec na nic neptali. Prostě udělali obří průtah městem a vedle něj zalili do betonu tu obrovskou plochu, která je teď už prakticky k ničemu,“ povzdechl si senior Josef Nováček.

Studie vznikly v první polovině roku 2020. „Tehdy určily limity toho území. Ukázaly, co tam vhodné je a co tam vhodné není. V jakých mantinelech by se měl budoucí záměr pohybovat,“ vysvětlil Pacal.

Návrhy počítají s různě nákladnými variantami. Některé řeší situaci skromněji, v podstatě jen kultivací současného prostranství, u jiných se naopak situace řeší různými krajinnými zářezy a výstavbou patrových objektů s parky na střechách. Ten nejlevnější záměr by ve své době stál zhruba čtvrt miliardy korun, ten nejdražší pak devět set milionů korun. Všechny mají ale jedno společné. „Spojil by se tam veřejný zájem s komerčním. To znamená, že by tam určitě mělo být zachováno autobusové nádraží, počítáme tam i s velkým parkovacím prostorem, ideálně s podzemním parkovacím domem. K tomu by tam vznikl komerční objekt obchodního rázu,“ popsal Pacal.

Město tento záměr neodložilo, vše ale před lety narušil covid. „Tehdy se to dalo bokem. My s tím územím ale počítáme. Spíš to však směřujeme do nějakého delšího horizontu i v souvislosti třeba s výstavbou pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Tehdy by nějaký developer mohl mít o ten prostor zájem,“ doplnil starosta. „V nejbližších letech by bylo možné to posunout trochu dále. Ale představa, že by investorem bylo město, není na místě. Bude to stát stovky milionů korun. Ten prostor ale může mimo jiné vyřešit parkování v centru města,“ zamyslel se Pacal.

Ještě před příchodem koronaviru se o studie i toto prostranství někteří developeři zajímali. „Na základě zveřejněných informací o tom, že město připravilo vyhledávací studie, se tu nějaké společnosti lehce objevily. Pak ale přišel covid a utichlo to. Dál jsme to nerozviřovali, protože jsme řešili rekonstrukci Karlova náměstí a další věci,“ podotkl Pacal.