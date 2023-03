Na novou denní vnitrostátní linku z Prahy přes Humpolec a Jihlavu do Třebíče vyjede od 6. dubna dopravce AUTO-BEY. Spoje zajistí autobusy Volvo a MAN, o novince informoval server Busportal.

Autobusová zastávka - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Pražský dopravce nabídne na trase Praha - Jihlava - Třebíč prozatím jeden až dva páry spojů v pracovních dnech, v sobotu a v neděli. Z Prahy do Třebíče k autobusovému nádraží spoje dojedou průměrně za dvě hodiny a patnáct minut.

“Novou autobusovou linkou reagujeme na nespokojenost cestujících s aktuální nabídkou kvality dopravy na této trase. Cestujícím nabídneme nejvyšší možnou kvalitu. Moderní, pohodlný autobus s toaletou, komfortní sedadla vybavená bezpečnostními pásy, wifi i profesionální a ochotné řidiče,” přibližuje nabídku na nové lince majitelka AUTO-BEY, Zuzana Nebřenská.

Z Prahy budou autobusy odjíždět z autobusového nádraží Praha, Roztyly, kde budou také končit. V Humpolci budou spoje odjíždět ze zastávky Poliklinika, v Jihlavě z autobusového nádraží a v Třebíči ze zastávky u autobusového nádraží na ulici Sucheniova a na terminálu před vlakovým nádražím v Třebíči ze stanoviště číslo 2.

Přímý spoj mezi Prahou, Jihlavou a Třebíčí nyní zajišťují dopravci H.F.TOUR, kmko logis, TRADO-BUS a Autoexpress CZ, všechny autobusy odjíždějí z ÚAN Florenc.

Na linku nasadí dopravce standardně autobusy typu Volvo 9700 s kapacitou 49 sedících cestujících, které zejména ve špičkách a dnech s vyšší poptávkou po přepravě doplní velkokapacitní vozy MAN s kapacitou až 60 sedících cestujících. Autobusy mají toaletu, pohodlná sklopná sedadla s bezpečnostními pásy, čtecí lampičky a wifi připojení.

Cena jízdenky v předprodeji z Prahy do Třebíče bude začínat na 199 korunách, do Jihlavy na 179 korunách a do Humpolce na 139 korunách.

Cestující, kteří dojíždí pravidelně, mohou jízdenky nakoupit přímo na e-shopu dopravce nebo IDOS, případně u řidiče.

AUTO-BEY je česká dopravní společnost, která od roku 2020 provozuje víkendové vnitrostátní linky z Prahy přes Poděbrady, Jičín. Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Černého Dolu, Liberce a Bedřichova. Vedle linkové dopravy se dopravce od roku 1994 úspěšně věnuje vnitrostátní a mezinárodní autokarové přepravě. Má autobusy s kapacitou od 28 do 83 osob.