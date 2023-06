Zde lze přestoupit na další spoje, podobně se dá ale přestupovat i u železniční stanice. V její těsné blízkosti je Bráfova třída, kde pracuje hodně lidí ve zdejších kancelářích a obchodech, Hrotovická ulice s průmyslovou zónou, kam za prací míří také stovky či možná tisíce lidí, a také nemocnice s více než tisícovkou zaměstnanců a stovkami pacientů. Poblíž jsou i tři střední školy a jedna základní škola.

Tento test se uskutečnil ve čtvrtek a v pátek prvního a druhého červnového dne. Pokaždé kolem půl osmé, v době největší ranní špičky. Start byl vždy v nejzápadnější části Boroviny, na sídlišti Za Rybníkem u samoobsluhy.

Test č. 1 – cesta vlakem (čtvrtek 1. června)

Cesta od samoobsluhy k borovinskému nádraží trvá klidnou chůzí asi dvanáct minut. U nádraží není problém zadarmo zaparkovat. Výhoda je to hlavně pro obyvatele obcí západně od Třebíče, kteří zde mohou nechat auto a pokračovat dále vlakem. Není tu ale stanoviště sdílených kol. Lidé sem tedy musejí pěšky, nebo autem.

Souprava přijíždí v 7.39, o minutu později oproti jízdnímu řádu. Vlak je poloprázdný, jízdenka stojí 14 korun. V Třebíči ji lze použít i na přestup na autobusy, a to až do 8.25.

Na třebíčské nádraží vlak přijíždí přesně podle jízdního řádu, tedy v 7.42. Někteří lidé přestupují na další vlak na Brno. Je tu i autobusový terminál a stanoviště sdílených kol, která si lze na první čtvrthodinu vypůjčit zdarma. S nimi se během dvou minut dá dostat do nedaleké nemocnice (pěšky asi pět minut). Pět minut trvá cyklistická jízda na další stanoviště na Hrotovické ulici, kde začínají první velké výrobní podniky, jen o minutu déle pak na stanoviště u Renty, kde jsou další výrobny.

Opačným směrem je Bráfova třída s obchody a kancelářemi (minuta chůze) a různé školy (pět až deset minut chůze).

Test č. 2 – cesta autobusem (pátek 2. června)

Cesta od samoobsluhy k zastávce MAD trvá klidnou chůzí asi minutu. V 7.28 přijíždí linka číslo 1. Přestupní jízdenka stojí 12 korun. Až na křižovatku „U Kapličky“, kde autobus najíždí na průtah, probíhá cesta plynule. Zde se tvoří kolona, do níž se autobus řadí.

Kolona se pohybuje krátkými přískoky. V 7.45 by autobus měl být už na železniční stanici. Namísto toho se stále nachází v borovinském kopci. Právě najíždí do vedlejšího pruhu, který mu na chvíli umožní rychlejší jízdu. Zpět do pomalého pruhu se vrací pod křižovatkou s ulicí Dr. Antonína Hobzy, odkud do Třebíče míří auta jedoucí od Starče, Mastníka, Rokytnice a dalších obcí. Kolona v této ulici se táhne až pod borovinský most.

Zde začíná zúžení, které tvoří tento dopravní špunt. Na výkopech tu zatím nikdo nepracuje. Dva pracovníci v montérkách se nacházejí až pod úřadem práce. Jeden sedí na malém bagru, druhý stojí u něj a rozvážně se spolu baví. Zřejmě se připravují na výkon svého dnešního povolání.

Po překonání křižovatky pod úřadem práce se autobus opět dává do plynulého pohybu a s desetiminutovým zpožděním zajíždí na Karlovo náměstí. Na zastávku Železniční stanice přijíždí v 7.58, tedy o jedenáct minut později oproti jízdnímu řádu.

Využití vlaku

Výhody

Přesnost – vlak přijel do Třebíče včas.

Rychlost – z Boroviny do Třebíče trvala cesta tři minuty.

Blízkost institucí, škol, výroben a nemocnice – vše nedaleko nádraží.

V blízkosti borovinského nádraží lze bez problémů zaparkovat.

Nevýhody

Mezi 4.56 až 7.42 jezdí jen jednou za hodinu (tedy čtyři spoje), poté jen jednou za dvě hodiny. Odpolední spoje bývají také nejvýše jednou za hodinu.

Na borovinském nádraží není stanoviště sdílených kol.

Borovinské nádraží je dále než autobusové zastávky.

Cesta je o dvě koruny dražší než v případě MAD.

Využití autobusu

Výhody

Blízkost zastávky.

Četnost spojů (lze využít i jiný spoj a přesednout v centru).

Jízdné levnější o dvě koruny oproti vlaku.

Nevýhody

Nemožnost jet na čas. I když autobus na chvíli využil pravého pruhu na průtahu, přesto na železniční stanici v Třebíči přijel o 11 minut později.

Nepřímá cesta – každý autobus jede přes Karlovo náměstí.

Horší parkování v sídlišti Za Rybníkem pro ty, kteří by zde chtěli nechat auto.