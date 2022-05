„Vyvolávací ceny pozemků jsou od 290 do 394 tisíc korun. Zájemci o koupi musí vyplnit přihlášku do elektronické aukce a do 23. května ji doručit na městský úřad. Ve stejném termínu musí zájemce zaplatit finanční jistotu ve výši padesát tisíc korun na účet města,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová s tím, že přihlášku a další dokumenty lze stáhnout na webu města.