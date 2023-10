Kolem Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku bude česká armáda cvičit zabezpečení ochrany vzdušného prostoru. Ten je kolem elektrárny vymezen bezletovou zónou o průměru čtyři kilometry. Cvičení se uskuteční od čtvrtka do pátku.

Jaderná elektrárna Dukovany. | Foto: JE Dukovany

V blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany bude Armáda České republiky nacvičovat od čtvrtka do pátku ochranu vzdušného prostoru elektrárny. “Už ve čtvrtek vojáci rozmístí kolem elektrárny potřebnou techniku a zahájí přípravy na cvičení. To bude trvat až do pátečního poledne,” uvedl Jiří Bezděk tiskový mluvčí ČEZ a JE Dukovany.

Připravované cvičení bude zaměřeno na ochranu proti bezpilotním prostředkům, například dronům. Obyvatelé regionu nebudou cvičením nijak dotčeni.

