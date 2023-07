Na místě dříve býval hřbitov, a archeologové tam proto v současné době odkrývají desítky koster. Vůbec však nepočítali s tím, že by však na někdejším pohřebišti měla stát jakákoli budova. V historických záznamech o ní není žádná zmínka. „Ta stavba se nacházela buď na hřbitově, anebo v jeho těsné blízkosti. Zanikla někdy v průběhu šestnáctého století. Teoreticky by se mohlo jednat o nějakou hřbitovní kapli nebo karner (patrová hřbitovní stavba – pozn. Deníku). To je ale zatím to jediné, co k tomu v tuto chvíli můžeme říct. Jsme teprve na začátku, víc budeme vědět za týden či čtrnáct dní,“ uvedl Hoch.