Archeologové sepsali knihu o tom, co nalezli v Třebíči na náměstí. Podívejte se

/VIDEO/ Až zase někdy půjde archeolog Aleš Hoch po třebíčském Karlově náměstí, bude velmi smutný. „Pokud uvidíte blázna, který chodí po náměstí a dívá se pod nohy, budu to já. Budu se dívat do těch míst, která jsme nestihli prozkoumat nebo o kterých vím, že by u nich nálezy pokračovaly dál a dál. Do konce života mě tedy bude tížit, že nevím, jak přesně to tu před mnoha staletími vypadalo,“ prozradil své dojmy vedoucí archeologického výzkumu, který se svým týmem během rekonstrukce Karlova náměstí odkryl množství památek používaných dávnými Třebíčany.

Nová expozice o archeologických objevech. | Video: Milan Krčmář