Podle starosty Pavla Pacala tak město reaguje na nárůst cen elektřiny, zaměstnaneckých mezd a dalších položek, které směřují do nákladů na provoz. „Dochází tak k navýšení vstupného v průměru o deset procent,“ uvedl starosta.

Třebíčská maminka Lucie Pokorná Lagunu navštěvuje se svými dvěma dětmi, wellness ale nevyužívá. Platí tedy základní sazbu 1+2, která v současné době činí 300 korun. Od příštího roku to bude o šedesát korun více. „Kdybychom byli v bazénu každý den, už bychom to pocítili. Ale tím, že tam chodíme jednou, nejvýše dvakrát do měsíce, není to až tak hrozné. Podle mě to tak dělají i jiní rodiče, málokdo chodí do aquaparku častěji,“ zamyslela se Pokorná.

V posledním „předcovidovém“ roce 2019 navštívilo Lagunu asi 200 tisíc lidí. Jedná se o celkové číslo, které zahrnuje například i školní výpravy. Podle údajů provozovatelů se o rok později návštěvnost propadla asi o čtvrtinu. „A letos to bude dalších zhruba dvacet procent dolů,“ doplnil ředitel aquaparku Jiří Novák.

Jak se změní ceny v Aquaparku Laguna Třebíč

Rok 2021



* Plavání (60 min.)

80 Kč dospělí

70 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P, děti do 140 cm, studenti do 26 let



* Aquapark+plavání (120 min.)

150 Kč dospělí

120 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

110 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

300 Kč rodina 1+2

410 Kč rodina 2+3



* Wellness+aquapark+plavání (120 min.)

230 Kč dospělí

200 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

190 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

420 Kč rodina 1+2

530 Kč rodina 2+3



* Wellness+aquapark+plavání (neomezeně)

330 Kč dospělí

300 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

290 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

620 Kč rodina 1+2

830 Kč rodina 2+3

Děti do 100 cm ve všech případech zdarma.

Rok 2022



* Plavání (60 min.)

100 Kč dospělí

90 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

80 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let



* Aquapark+plavání (120 min.)

170 Kč dospělí

140 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

130 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

360 Kč rodina 1+2

470 Kč rodina 2+3



* Wellness+aquapark+plavání (120 min.)

270 Kč dospělí

240 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

230 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

500 Kč rodina 1+2

610 Kč rodina 2+3



* Wellness+aquapark+plavání (neomezeně)

370 Kč dospělí

340 Kč senioři nad 62 let+ZTP+ZTP/P

330 Kč děti do 140 cm, studenti do 26 let.

700 Kč rodina 1+2

910 Kč rodina 2+3

Děti do 100 cm ve všech případech zdarma.