Aquapark Laguna od 17. listopadu změní ceny

Třebíč - „Nejedná se o zdražení, jde v podstatě o prodloužení doby základních tarifů.“ Tak komentuje třebíčská městská rada úpravu ceníku v Aquaparku Laguna. K té dojde v den otevření nové části wellnessu. Lagunu sice provozuje soukromá firma, tedy společnost Yashica, ale areál patří městu, a to schvaluje mimo jiné ceníky.

Základní doba vstupu se z hodiny a půl prodlužuje na dvě hodiny u režimů plavání plus aquapark a plavání, aquapark plus wellness. Například dva dospělí a jedno až tři děti zaplatí 350 korun za dvě hodiny vstupu do plavecké části a aquaparku. Dvě hodiny jsou stanovené jako minimum. A jeden dospělý a dvě až tři děti zaplatí za totéž 240 korun. Dosud platilo, že rodina, tedy dva dospělí a tři děti, zaplatila 270 korun za hodinu a půl. A jeden dospělý a dvě děti platili za totéž 170 korun.

„Novou část wellnessu otevřeme 17. listopadu, od té doby tedy bude platit úprava ceníku,“ upřesnil ředitel Laguny Jiří Novák. Neplánují udělat nějaký kratší interval, který by rodinám, jež mají hlouběji do kapsy, vrátil možnost dostat se na nižší částku vstupného? „Neplánujeme, naopak jsme vyslyšeli prosby, aby u nás mohli být návštěvníci za základní tarif déle a rodiče nemuseli popohánět děti ven z vody,“ odpověděl Novák.

„Pokud si jdete jako kondiční plavec zaplavat, stačí vám nastavený hodinový základní interval. Jakmile je v tom nějaký druh zábavy, zážitku, lidé chtějí minimálně dvouhodinový pobyt,“ doplnil Novák vysvětlení, proč přistoupili k návrhu změny ceníku.

Místostarostka Marie Černá (Třebíč můj domov) po dotazech novinářů na toto téma uvedla, že město zřejmě ještě nechá návštěvníky, aby se sami vyjádřili, zda chtějí kratší vstup pro rodiny za méně peněz. „Mohlo by to být formou dotazníku, který by byl k dispozici na Laguně,“ naznačila.

Ona i místostarosta Vladimír Malý (ČSSD) se shodují, že v Třebíči je v porovnání s řadou podobných aquaparků, které měli možnost v republice porovnávat, stále jedno z nejnižších vstupných. Největší aquapark na Vysočině, Vodní ráj v Jihlavě, má krytou a venkovní sezonní část. V kryté celoroční části rodina dva dospělí a dvě až tři děti zaplatí za dvouhodinový pobyt 420 korun. Hodina je vyjde na 250 korun.

Podle ředitele Laguny Nováka návštěvníci projevili velký zájem o neomezený celodenní vstup. Proto se tato novinka teď od 17. listopadu objeví. Například dospělý v tomto režimu, kdy může do velkého bazénu, aquaparku i wellness části, zaplatí 290 korun. A rodina dva dospělí s až třemi dětmi za to vydá 760 korun. Mírně zdraží obyčejné plavání kondičních plavců, kteří rádi využívají pouze velký bazén. Za hodinu zaplatí 65 korun místo dosavadních 60 korun.

Co vůbec bude v nové části wellnessu? Velká ceremoniální sauna pro zážitkové saunování, dále Kneippův chodník, dvě odpočinkové místnosti, ledopád a nebudou chybět masážní sprchy. „Pustili jsme se do toho proto, že je o wellness část stále vysoký zájem a kapacita nevyhovovala,“ doplnil Novák.

Yashica rekonstrukci saunové části zaplatila ze svého, stálo to osm milionů korun. Město jí oplátkou za to prodloužilo nájemní smlouvu do roku 2032. Firma pobírá od města každý rok několikamilionovou dotaci na provoz.

„Je tlak z naší strany na provozovatele, abychom tu dotaci platili nižší,“ uvedla místostarostka Černá. Městští radní zmínili, že od zahájení provozu aquaparku v prosinci 2013 nedošlo k úpravě cen. V roce 2012 plavecký areál Laguna navštívilo 135 tisíc lidí. Loni to bylo bezmála 205 tisíc návštěvníků.