O kus dál jsou složené nejrůznější roury. Místo ruchu trhovců se teď po náměstí rozléhá hlavně ruch bagrů a nákladních aut.

Práce začaly už šestnáctého září. V první etapě revitalizace náměstí v Třebíči se uzavřela horní strana. „Začaly zde výkopové práce, které následuje výměna dešťového a kanalizačního potrubí. Výměnou projdou také vodovodní trubky. Výkopy jsou zabezpečené mobilním oplocením,“ sdělila mluvčí radnice Irini Martakidisová. Spodní strana náměstí zůstává do konce první etapy revitalizace pro řidiče průjezdná, možné bude parkovat i na hlavním parkovišti. V závislosti na postupu prací pak zmizí i trhovci. Ti zatím svoje stánky pouze posunuli o pár metrů blíže, směrem k radnici.

Společně s bagristy a dělníky jsou na náměstí také přítomní archeologové. To, co by na první pohled mohlo vypadat jako vykopaný hrob je bránou do minulosti. „Archeologové postupně odkrývají kus náměstí, který vždy prozkoumají,“ sdělil starosta města Třebíč Pavel Pacal. První zajímavé nálezy objevili při výkopových pracích v Jejkovské bráně, když objevili středověký příkop a část kamenného mostu. Nyní je několik výkopů uprostřed náměstí, před sochou Cyrila a Metoděje.

Po celou dobu rekonstrukce náměstí zůstanou všechny prodejny otevřené, vstupy do obchodů zajistí lávky s přemostěním. Opravy zapříčinily, že na náměstí přestala zajíždět městská hromadná doprava. Náhradní zastávka Karlova náměstí se posunula o pár stovek metrů dále na ulici Vítězslava Nezvala. První etapa by podle plánů radnice měla skončit v roce 2021, kdy bude hotová horní strana. Poté se dělníci přesunou na spodní stranu. Kompletně nové náměstí má být hotové v září roku 2022.

Během rekonstrukce se srdce Třebíče dočká výměny veškerých inženýrských sítí, plochy na náměstí budou sjednocené. Centrum se dočká nových zastávek městské autobusové dopravy, zeleně a chybět nebudou ani podzemní kontejnery na tříděný odpad včetně velké nádrže na dešťovou vodu. Náměstí doplní také nové stánky pro trhovce.